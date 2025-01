El Gobierno endiña al PP el ‘muerto’ por su falta de apoyos en el Congreso

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno no tiene intención de aprobar de forma inmediata un decreto que palíe los efectos del rechazado en el Congreso, que incluía la subida de las pensiones y la renovación de las ayudas al transporte, y carga la culpa en el PP, mientras socios del Ejecutivo como Sumar y ERC urgen a tomar ya medidas. Un día después de que el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley «ómnibus», con el voto en contra de PP, Vox y Junts, sigue la batalla por el relato y el cruce de acusaciones políticas, que este jueves han protagonizado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez ha instado a todos los grupos parlamentarios a reconsiderar su posición, pero ha hecho hincapié en el PP. «Creo que el Gobierno ha hecho su trabajo; ha presentado un decreto ley que ha trabajado con todos los grupos, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso y lo que le pediría a los grupos que votaron en contra, particularmente al PP, es que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social», ha dicho. En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el rechazo del decreto convierte a los ciudadanos «en rehenes» de una «oposición destructiva», pero ha asegurado que el Gobierno seguirá dialogando con el propósito de garantizar el bienestar de la mayoría social.

Y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha ido más allá al culpar al PP, pero también de forma explícita a Vox y a Junts, por votar «en contra de la gente». Por su parte, Feijóo ha acusado al Gobierno de emplear a los pensionistas como «rehenes» y «escudos humanos» y de intentar «engañar» al responsabilizar al PP de la caída del decreto «ómnibus». «La posición del PP es conocida: sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas; sí a la bonificación del transporte público, no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA y sí a Valencia, no a la ocupación de la viviendas», ha declarado a los medios durante su visita a Fitur, mencionando algunas de las medidas del real decreto ley.

Reproches de Puigdemont

En este cruce de reproches ha intervenido también Carles Puigdemont, que ha acusado a los socialistas y a sus socios de propagar «fake news» al presentar a su partido como «contrario al aumento de las pensiones y a los descuentos en el transporte público». «Nada más alejado de la realidad», ha recalcado en un video difundido en redes sociales Puigdemont, que ha reiterado que, si el Gobierno aprueba estas medidas sociales en un nuevo decreto, Junts votará a favor. Turull anuncia una propuesta para la revalorización de las pensiones.