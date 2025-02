Aldama y la empresa que usó para dar la residencia a una intrigante mujer colombiana

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado este lunes ser objeto de una “caza de brujas” y un “linchamiento” por parte del PP a cuenta del caso Koldo, y ha dicho “reafirmarse” en todo cuanto dijo en la comisión de investigación del Senado sobre su relación con el empresario Víctor de Aldama.

La también exministra lo ha dicho a preguntas de los periodistas sobre dos informaciones del digital ‘El Español’, una de ellas publicada este lunes, en la que se afirma que la ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento madrileño “impulsó en su ministerio, a instancias” del presunto cabecilla del caso Koldo y comisionista, Víctor de Aldama, “el proyecto empresarial que permitió a una colombiana obtener la residencia en España”.

“No voy a hablar más de este tema. Tengo que decir sobre esa información que ahora mismo lo están viendo mis abogados, que son los que me aconsejarán pero, en cualquier caso, es un tema que ya tuve la oportunidad de aclarar en una comisión de investigación en el Senado la semana pasada. Me reafirmo en lo que ahí dije”, ha respondido Maroto, quien en la citada comisión aseguró no recordar si había conocido personalmente al empresario.

También dijo que su "único contacto" con Víctor de Aldama fue contestarle a los mensajes en los que proponía un concierto musical y derivarle a Turespaña para hacer la propuesta.

La otra información por la que se ha preguntado a Maroto se publicó el domingo y asegura que ella y De Aldama “intercambiaron 42 whatspps” y se reunieron con un empresario “durante el rescate de Air Europa”. La publicación llevó al PP a denunciar que la exministra mintió “descaradamente” en el Senado.

Preguntada sobre la información, Maroto ha reiterado: “Vuelvo a decir que sobre este tema no voy a hablar y que me reafirmo en lo que dije en la comisión de investigación del Senado”.

Además de ello, la portavoz socialista ha sentenciado que al PP “no le interesa la verdad”: “Estoy ahora mismo sometida a una caza de brujas, a un linchamiento, simplemente porque hago mi trabajo, que es trabajar y ponerme al servicio de los madrileños y madrileñas, y denunciando todos los chanchullos y denunciando esas malas praxis que en el ayuntamiento y también en la Comunidad se están practicando”.

“Por lo tanto, creo que esta es la política que deberíamos hacer todos: dejar nuestras diferencias para trabajar por el bien común, y desde luego esta caza de brujas y este linchamiento al que estoy siendo sometida, simplemente por hacer mi trabajo, por ser incómoda ante un PP que entiende que esta Comunidad y esta ciudad es su cortijo, pues desde luego ahí no me van a encontrar”, ha apostillado.

Ha zanjado que va a “seguir defendiendo los intereses de los madrileños” “a pesar de este linchamiento”, y ha insistido en que al PP “no le interesa la verdad”.