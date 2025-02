El juez quita el pasaporte a Ábalos por indicios de criminalidad

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

'The Objective' sitúa a Jéssica en un catálogo que tenía Koldo Según publicaba ayer el diario’ The Objective’, Jésica Rodríguez era prostituta y figuraba en un catálogo que tenía el asesor del ministro, Koldo García, en su teléfono móvil pocos meses después de su llegada al Gobierno en junio de 2018. Las instantáneas, según asegura este medio, fueron las que motivaron queJosé Luis Ábalos escogiera su book fotográfico de entre otras candidatas a finales de ese mismo año, lo cual dio origen a su «relación particular».

«Persisten los indicios de criminalidad». Ni el juez ni el fiscal jefe Anticorrupción se creyeron la declaración de ‘inocencia total’ de Ábalos en el Supremo, pese a la vehemencia del exministro en defender durante los 40 minutos que duró su intervención que no cobró un solo euro en mordidas de la trama de Aldama; que tampoco se benefició de ningún favor de esa red corrupta; que no tiene cuentas ocultas ni en el extranjero ni en España y que todo su patrimonio se limita a un piso y local en Valencia. Es más, dijo que «cree» que no estuvo en los pisos de «señoritas» que el conseguidor de la trama afirma que puso a disposición del exministro de Transportes y de su asesor Koldo García, entre otros. El instructor Leopoldo Puente, tras escuchar al exdirigente socialista, aceptó la petición de la Fiscalía de imponerle como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de que el imputado comparezca quincenalmente ante el propio Supremo para fichar. Se trata de medidas idénticas a las que ya pesan tanto para el empresario Víctor de Aldama como para Koldo García, los dos supuestos cabecillas del caso.

En su auto en el que impuso medidas cautelares al diputado, el juez insistió en que en la causa hay pruebas de que Ábalos «disfrutó de los ilícitos beneficios económicos» con los que le habría recompensando De Aldama para hacerse con los 54 millones de contratos públicos en material sanitario durante los peores meses de la pandemia. Insiste el instructor Puente en que esas mordidas serían el disfrute de los tres inmuebles bajo sospecha: el chalet de veraneo de La Alcaidesa en la Línea de la Concepción (Cádiz); el pago del alquiler del apartamento de lujo en Madrid de su exnovia Jéssica: y el piso del Paseo de la Castellana de Madrid que el cabecilla corrupto asegura que iba a vender a un precio muy por debajo de mercado al exministro como garantía de futuras comisiones. Durante su interrogatorio, el investigado se quejó de forma recurrente de las continuas filtraciones sobre este caso señalando de manera velada la responsabilidad del instructor para impedirlas, a lo que éste le cortó recordándole a Ábalos que él es el primero que está concediendo entrevistas a medios de comunicación para hablar sobre esta investigación.