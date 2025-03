La Velada del Año 5: todos los detalles del gran evento de Ibai Llanos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es uno de los grandes acontecimientos del año en lo que a creación de contenido se refiere. Es la Velada del Año 5 del conocido 'streamer' Ibai Llanos, un evento que paraliza la red social Twich y revoluciona el resto por el tremendo éxito que ha conseguido en las anteriores ediciones. De hecho, en la última consiguió nada menos que llenar el estadio Santiago Bernabéu.

Es algo así como un combate en el que se enfrentar distintos creadores de contenido y en esta quinta edición habrá novedades importantes.

La ciudad elegida en esta ocasión es Sevilla, en su estadio de La Cartuja, y la fecha, el 26 de julio.

Para no sufrir demasiado el calor de la ciudad andaluza en pleno verano, el horario será rozando la noche, a partir de las 20.00 horas y se extenderá hasta la madrugada.

Los sietre combates que se librarán en la Gran Velada del Año 5 son: Peereira7 vs Rivaldios, Perxitaa vs Gaspi, Abby vs Roro, Andoni vs Carlos Belcast, Alana vs Ari Geli, Viruzz vs Tomás Mazza y The Grefg vs Westcol