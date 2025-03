El PP responde al Gobierno que Aznar sí consultó al Congreso la participación de España en la guerra de Irak

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Esther Muñoz, ha asegurado que el Gobierno de José María Aznar "no envió tropas" y "sí hubo votaciones" en el Congreso sobre la participación de España en la guerra de Irak, después de que el Ejecutivo se haya amparado en la posibilidad de no consultar a las Cortes el aumento del gasto en defensa esgrimiendo que los 'populares' tampoco lo hicieron en 2003.

Preguntada en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, sobre la afirmación del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que Aznar metió a España en un guerra sin consultar al Parlamento, la dirigente del PP ha sostenido que "no se enviaron tropas y de hecho sí hubo votaciones en el Parlamento".

"Yo lo he estado revisando antes de venir y por supuesto que hubo votaciones en 2003. Y en cualquier caso no se enviaron tropas de guerra. Se mandaron hospitales, se mandaron barcos en el marco de una alianza internacional", ha sostenido, añadiendo que incluso en 2004 hubo una resolución de la ONU pidiendo que no saliesen de Irak porque "se dejaba tirados a los iraquíes".

Para Muñoz, "remontarse hace 20 años" al 'No a la guerra' para decirle ahora al PP "lo que tiene que hacer" es "bastante cínico", sobre todo viniendo de un presidente "que quería eliminar el Ministerio de Defensa".

Las declaraciones de Muñoz tienen lugar después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo hayan apuntado a que podría aumentar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso, recordando que Aznar metió a España en la guerra de Irak sin consultar la decisión a las Cortes.

De hecho, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Aznar "se negó" en 2003 a llevar al Congreso la decisión de enviar tropas a Irak, y que fue después el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero quien "hizo que hubiera que pasar por el Congreso".

Dicho esto, la vicesecretaria del PP se ha referido a la reunión que tuvo el jueves en Moncloa entre el presidente del Gobierno y los portavoces de distintos grupos parlamentarios del Congreso. En su opinión, fue "un café" con el secretario general del PSOE, ya que no representaba al Ejecutivo porque la coalición "no tiene una postura conjunta".

Además, en su opinión no fue una reunión de Estado porque "Sánchez no presentó absolutamente nada", y no contaba con un plan de trabajo, algo que no solo confirmó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sino también "cada uno de los actores que pasaron ayer por Moncloa".

Todos ellos constataron también que Sánchez "tiene la intención de no pasar por el Parlamento" la subida del gasto en defensa "no en unos cientos millones de euros" a través del fondo de contingencia, sino de "miles de millones de euros" anuales con una subida de la partida del PIB de al menos el 2%.

"Quiero recordar que el presupuesto actual lleva dos años prorrogados. Por lo tanto, es evidente que el presupuesto con el que contamos no está para el momento actual. Mucho menos para un rearme que necesita Europa", ha zanjado.

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, "para salvar su pellejo", no dé a conocer "cuáles son los compromisos internacionales" que ha fijado en materia de gasto militar.

"Lo que no parece razonable es que en un momento como el actual, el presidente del Gobierno siga con el relato, siga con la foto, siga única y exclusivamente buscando una patada para adelante, y cómo afronta los retos diarios para salvar su pellejo, para no tener que dar cuentas sobre lo que quiere hacer", ha declarado este viernes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Sémper ha asegurado que Sánchez, a pesar de "legitimar su presidencia al Gobierno en tener una mayoría parlamentaria", "no quiere compartir" información al respecto con el Congreso, "ni someterse a la opinión" de este, y ha lamentado que, tanto el PP como su líder, Alberto Núñez Feijóo, desconocen cuáles son los acuerdos o decisiones que ha tomado Sánchez, "si es que ha adquirido alguno".

En este sentido, ha señalado que "no es riguroso" ni "razonable" que se afronte un momento "tan crítico" en el orden europeo y mundial "con el peor gobierno posible": "Entiendo que los ciudadanos que nos están viendo, que la gente que se asoma a la política, espera y reclama en un momento de incertidumbre, vea al presidente del Gobierno y lo que sucede en Moncloa y no dé crédito".

Con ello, ha remarcado que no se trata de "una cuestión menor" sino del "prestigio internacional de España" y de "cómo nos defendemos", incidiendo en que la decisión que se adopte "va a proyectar" a futuro "los compromisos de España" con sus socios internacionales. "Lamentablemente no tenemos un presidente del Gobierno, ni un gobierno a la altura de las circunstancias", ha concluido.