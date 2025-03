Génova apoya el pacto de Mazón con Vox y abre la puerta a más acuerdos

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que no han tenido que «renunciar a ninguno» de sus principios para llegar a un acuerdo presupuestario con Vox en la Comunidad Valenciana, negando que haya un giro a las tesis de esa formación en materia climática o en inmigración. Tras poner el foco en que el acuerdo que ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ofrece «estabilidad", ha abierto la puerta a más acuerdos presupuestarios en otras autonomías del PP. Sémper ha insistido en que no hay cambio en la posición del PP. «No hemos tenido que modificar nuestra posición en los temas que consideramos que son capitales y son fundamentales", ha abundado.

Sémper ha asegurado que el PP quiere «seguir dando estabilidad en todas las comunidades autónomas» en las que gobiernan, algo que, según ha dicho, «pasa por tener una buena política, ser sensatos, razonables» y «diseñar políticas» que generen las condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad.

En su comparecencia en las Cortes valencianas, Mazón se ha mostrado muy crítico con el Pacto Verde europeo y ha llegado a llamar a «la acción» contra él por sus medidas «que van directamente contra la esencia de nuestra economía». Asimismo, ha considerado que la Comunidad Valenciana tiene «un problema como otras autonomías» con la inmigración ilegal. Al ser preguntado expresamente si la cúpula del PP se siente cómodo con esas declaraciones de Mazón sobre inmigración y Pacto Verde que ha aplaudido Santiago Abascal, Sémper ha recordado las declaraciones de Feijóo y miembros del PP sobre el Pacto verde y ha señalado que apuestan por «avanzar en competitividad, aliviar la hiperregulación y bajar la burocracia porque está asfixiando» a los agricultores.

Según ha recalcado, ésa es una posición que comparten también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Partido Socialista Europeo. «La transición ecológica es defendida por el Partido Popular, la dictadura activista en ningún caso", ha añadido Sémper, que ha señalado que el PP está a favor de la transición ecológica pero «no a favor de perjudicar» al sector pesquero y agrícola.

En cuanto a la inmigración, Sémper se ha remitido a la posición que han defendido en Europa, citando el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, «se habla expresamente de la posibilidad de expulsión de inmigrantes irregulares». Ese texto, ha añadido, «cuenta con el aval expreso de Ferraz» porque lo respalda el Partido Socialista Europeo. Sémper ha citado también el Reglamento Europeo de Retornos, suscrito también por la Comisión Europea en el que están «populares, liberales, socialdemócratas y conservadores». Según ha agregado, ese documento «habla directamente de hacer más eficaz la política de retornos, así como de agilizar los mismos» y esa posición también «fue refrendada por el propio presidente Sánchez».

«BUENO» PARA LOS VALENCIANOS

En su comparecencia ante los medios, Sémper ha indicado que el PP nacional estaba «informado» de esas negociaciones presupuestarias y está de acuerdo con un pacto presupuestario que «ofrezca a los valencianos un presupuesto para avanzar la reconstrucción» y «estabilidad" "Los valencianos van a tener unos presupuestos y van a tener unos presupuestos para afrontar algún reto extraordinariamente complejo, como es la reconstrucción de Valencia tras la devastadora dana", ha manifestado, para reiterar que «se hace sin renunciar a ninguno de los principios que ha defendido el Partido Popular históricamente» y es «bueno» para los valencianos. Compara la actitud del PP con la de Pedro Sánchez, quien, a su juicio, «por siete votos» está dispuesto a ceder a Cataluña «las competencias en inmigración.

