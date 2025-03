Oposición y socios quieren forzar a que Sánchez diga la palabra «rearme"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Movilizar 800.000 millones de euros para gasto en defensa ¿es un rearme, o no lo es? El debate doméstico sobre el incremento del presupuesto militar pasó ayer del plano parlamentario al semántico después de que Pedro Sánchez reiterara en Bruselas, donde compareció el jueves por la noche tras participar en el Consejo Europeo, que este término no le gusta. Una postura que no ha hecho fortuna entre la oposición y los socios y fue criticada tanto por el Partido Popular como por algunas de las organizaciones que forman parte de Sumar, como IU. Consideran que el presidente del Gobierno está siendo «ambiguo» con una cuestión delicada que no quiere, además, someter al voto del Congreso.

«Al presidente sólo le faltaba haber hablado de piruletas y gominolas de colores, cuando estamos hablando de algo muy relevante: el compromiso de España con nuestros socios en la defensa de nuestras libertades», criticó el portavoz del PP, Borja Sémper. Los populares, que no difieren del plan propuesto por la presidenta de la Comisión Europa, Úrsula Von der Leyen, pero sí de la manera de actuar de Moncloa en esta cuestión, afearon a Sánchez que al esquivar el término rearme y optar por «eufemismos» como «salto tecnológico», «esté tratado a los ciudadanos como menores de edad».

Génova sigue reclamando al secretario general socialista llevar a la Cámara baja ese aumento como principal requisito y acusa a Sánchez de no ofrecer información alguna. El líder del PSOE pretende materializar ese compromiso sin necesidad de que pase por el Parlamento, donde la mayoría de sus socios son contrarios a un incremento en Defensa. El más beligerante de ellos es Izquierda Unida, cuyos postulados tradicionales llevaron al grupo parlamentario de Sumar a votar el jueves a favor de una moción del BNG que pedía la salida de España de la Otan y con la que no toda la bancada magenta estaba cómoda. Ayer, su líder, Antonio Maíllo, advirtió a Sánchez que su organización «no permitirá ambigüedades en materia de defensa».

En Italia se ha producido un debate similar por el término rearme, con quejas de la primera ministra, Giorgia Meloni. De hecho, la Comisión Europea se ha mostrado abierta a estudiarlo.