Sumar se desmarca y presiona a Sánchez ahora para que presente los Presupuestos

La intención de ala socialista del Gobierno de no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si los apoyos no suman en el Congreso, como sucede actualmente, se ha convertido en un nuevo frente de divergencias con Sumar que añadir al pulso por el gasto militar, la vivienda o la tributación del nuevo SMI. El partido de Yolanda Díaz presiona, a las puertas de su asamblea de este fin de semana, al presidente para evitar un fracaso presupuestario por segundo año consecutivo. Defienden que «intentarlo es una obligación", el «norte político» del Ejecutivo, pese a que aún no han sido capaces de aglutinar la mayoría necesaria para sacar adelante el proyecto en un contexto de debilidad parlamentaria con Podemos y Junts imponiendo líneas rojas de difícil asunción.

Hace un año, el 13 de marzo de 2024, la decisión de Sánchez de prorrogar los PGE llegó precedida del adelanto electoral anunciado por el entonces president de la Generalitat Pere Aragonés. Cayó como un jarro de agua fría entre las filas magenta, que vieron como se esfumaba la posibilidad de desarrollar gran parte de su programa social, en plena competencia con Podemos y en mitad de un ciclo electoral que resultó lesivo para el conjunto de organizaciones que forman parte del grupo parlametnario de Sumar y que provocaría, a la postre, la dimisión de Díaz como líder de la formación que fundó —ahora se presenta como número tres en la lista de la candidatura oficialista-.

Tanto Sumar como Izquierda Unida, los comunes o Más Madrid vislumbran como un fracaso la posibilidad creciente de finalizar legislatura arrastrando las Cuentas públicas de 2023.Todo ello con Moncloa elevando el gasto militar por medio de partidas externas, sin necesidad de negociar con el resto de fuerzas políticas y dando la espalda a la Cámara baja a costa de dejar el programa social en un segundo plano. Según sus cálculos electorales, sería un escenario nocivo ante unas eventuales generales.

Fuentes de la formación de Díaz aseguran que están decididos a «dar la batalla» en el seno de la coalición para lograr que se presenten nuevos Presupuestos. Advierten de que la prórroga, aparte de afectar a los ciudadanos, perjudicaría sobre todo al PSOE, al reivindicar que las principales banderas sociales de la legislatura las está abanderando Sumar. Tampoco descartan pedir en los próximos días, como medida de presión, la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno. «Nuestra posición es clara, queremos que haya unos Presupuestos. Animamos al PSOE a que presente su propuesta, igual que hicimos nosotros, para debatirla, negociarla y que vaya al hemiciclo", afirmó este lunes en rueda de prensa la secretaria de Organización de Sumar y candidata a liderar el partido, Lara Hernández, en referencia a las medidas que presentaron en septiembre sobre vivienda, permisos sociales y una reforma fiscal.

Una de las carteras que está en manos de Sumar, la de Infancia y Juventud, no tiene aún presupuesto propio porque no existía como ministerio independiente cuando se aprobaron las anteriores cuentas, en noviembre de 2022, al final de la legislatura anterior, por lo que debe financiarse a través de partidas de otros departamentos.

