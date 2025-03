Sánchez anuncia un plan de inversión en defensa sin tocar «ni un céntimo» social

Publicado por Paula de Las Heras Madrid Creado: Actualizado:

Si el Gobierno pensaba que, como ya ocurrió el pasado año con la excusa de las elecciones catalanas, también este podría sortear el deber constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado ante el Parlamento sin generar ruido, de momento, ha pinchado en hueso. Pedro Sánchez no pudo esquivar la cuestión este miércoles, en su primer gran discurso ante el Congreso sobre los compromisos adquiridos por España con los socios europeos para hacer frente al «neoimperialismo ruso» y el «giro copernicano» imprimido por Donald Trump a la política económica y militar de los Estados Unidos.

Una intervención en la que, por lo demás, no aportó ni argumentos ni cifras novedosas. Interpelado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y apenas horas después de que en los pasillos de la Cámara baja su propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insistiera en que el Ejecutivo tiene que llevar a las Cortes un proyecto presupuestario tenga o no garantizado el apoyo para su aprobación, Sánchez dejó claro que no se da por aludido ni se plantea convocar elecciones, como hizo en 2019, cuando entendió que no tener Cuentas equivalía a no disponer de la mayoría necesaria para gobernar. «Somos los primeros que queremos actualizar los Presupuestos. Si nos da tiempo a sacar unos mejores, lo haremos. Si no — advirtió— , nos pondremos a negociar los de 2026».

Los socialistas esgrimen que con las Cuentas en vigor, aprobadas en la legislatura pasada y prorrogadas ya en dos ocasiones, España ha crecido y creado empleo y que, pese a algunas derrotas, el Ejecutivo sigue aprobando leyes. En lo que va de año, sin embargo, apenas suma tres. Y este miércoles volvió a evidenciarse que si intentara recabar el apoyo de sus aliados de investidura al aumento del gasto en defensa que reclaman la UE y la OTAN lo tendría complicado.

En su intervención, Sánchez hizo aun así esfuerzos para rebajar la animadversión que la estrategia de «rearme» europeo (un término que, por supuesto, evitó emplear) despierta, singularmente, en las fuerzas de la izquierda.

Sin aportar todavía cifras que ilustren cuánto puede suponer en términos económicos la aceleración del gasto militar, el presidente anunció que antes del verano pondrá en marcha un gran Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa españolas, que funcionará de forma similar al plan de recuperación de la pandemia, será beneficioso en términos económicos y de creación de empleo ayudará a cumplir los compromisos internacionales, garantizó, «sin tocar un céntimo del gasto social o medioambiental", algo que otros líderes europeos ya dan por imposible.

El Ejecutivo esgrime que su falta de concreción no se debe a un deseo de ocultar nada sino a que todo está aún muy verde. Sánchez sigue hablando de llegar a un 2% del PIB del gasto en seguridad y defensa, la cifra asumida en 2014 y de la que España, por debajo del 1,3%, está aún lejos. Pero aunque ni la Otan, que celebra su próxima cumbre en junio en La Haya, ni la UE, han marcado aún un objetivo oficial, se espera que se sitúe muy por encima del 3%.

Podemos rompe con el presidente

Podemos escenificó ayer su ruptura total con el Gobierno de Pedro Sánchez y llevó su rechazo al plan de defensa europeo, de nuevo, un paso más allá que el resto de socios de izquierda del bloque de investidura. La líder del partido morado, Ione Belarra, no escatimó en dureza al desarrollar en desde la tribuna un argumentario que evocó al de Vox. Afirmó que el presidente, con su «seguidismo» a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «está buscando un futuro cargo en las instituciones europeas» y que lo recuerden «como un señor de la guerra». «Qué vergüenza en lo que usted se ha convertido", apostilló. La secretaria general de Podemos, exministra del Ejecutivo de Sánchez en la pasada legislatura, culpó al dirigente socialista de querer evitar presentar Presupuestos Generales del Estado para «mentir a los españoles» y poder llevar a cabo el aumento del gasto en defensa «por la puerta de atrás».

Mientras, Sumar preserva el Gobierno, pero reitera su 'no' al plan de la UE y a una OTAN «zombi» e IU plantea movilizaciones contra «la escaldada bélica» y señala que «nunca» apoyará más gasto en defensa.

