El PP contesta a Bolaños: "¿Os acordáis del 'no pactaré con Bildu, cuántas veces tengo que decirlo'?"

La vicesecretaria nacional del PP, Ester Muñoz, ha respondido a la referencia a los tres años de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP que ha realizado este sábado el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, y ha recordado que cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno prometió no pactar con Bildu y "luchar contra la corrupción".

"Hace 7 años que Sánchez es presidente del Gobierno. ¿Os acordáis del "no pactaré con Bildu, cuántas veces tengo que decirlo", del "no pactaré con Podemos", del "no habrá indultos", del "la amnistía es inconstitucional", del "no habrá quita de deuda", del "lucharé contra la corrupción"...?", ha sostenido la diputada por León este sábado en su cuenta de X.

Muñoz ha acompañado su mensaje con un 'emoji' de una carita sonriente con aureola, al igual que ha hecho Bolaños.

En su publicación, citada por la diputada popular, el ministro ha recordado que cuando Feijóo llegó a la dirección de los 'populares' prometió no insultar y hacer política "para adultos".

Este fin de semana Feijóo ha convocado en Sevilla a los diputados, senadores y europarlamentarios del partido en la XXVII Unión Interparlamentaria, en vísperas del tercer aniversario del congreso celebrado en la misma ciudad que le aupó a la Presidencia de la formación.