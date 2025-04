Zapatero cree que "hay que ir al reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado que participa en un diálogo con Junts para buscar una "solución de fondo" para Cataluña y ha abogado por avanzar hacia el reconocimiento de su "identidad nacional".

En una entrevista con La Vanguardia publicada este domingo, el expresidente socialista ha detallado que ha hablado "mucho" en estos últimos meses con el líder de Junts y expresidente catalán, Carles Puigdemont, elemento clave en la aritmética parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Creo que entre ambos ha cuajado una relación de confianza, quizá algo más que una relación de confianza. No se debe menospreciar a Puigdemont, ni políticamente, ni intelectualmente", ha afirmado.

Según Zapatero, "hay un diálogo de fondo con Junts per Catalunya (JxCat), hay un diálogo de fondo con Carles Puigdemont, que no se refiere al día a día de la legislatura, que no se ciñe a ésta o aquella votación en el Congreso de los Diputados, que va más allá de lo coyuntural, y que busca una solución de fondo a la cuestión de Cataluña" .

"Es un diálogo que recorre esta legislatura y que creo que deberá proseguir en la próxima. A esta alturas creo que no tiene sentido negar o disimular mi implicación en ese diálogo", ha añadido.

Zapatero ha evitado dar muchos detalles de las conversaciones porque "son temas muy sensibles que exigen mucha discreción", pero sí que ha asegurado que "hay un hilo conductor que es el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña".

Ha indicado que es uno de los puntos de los acuerdos entre PSOE y JxCat para la investidura del presidente Pedro Sánchez, y ahora se debe traducir en "políticas, en hitos, en realizaciones visibles".

Concreciones en 2025

"Estamos en ese proceso y creo que a lo largo de este año, especialmente en la segunda parte del 2025, se verán concreciones", ha avanzado.

Tras una década de 'procés', Zapatero ha afirmado: "Estamos deshaciendo un camino e intentando construir un nuevo camino".

El expresidente del Gobierno ha señalado que el "periodo de calma" que a su juicio supone la presidencia del socialista Salvador Illa en la Generalitat debe aprovecharse para "ir más allá", pues "ahora es el momento de abordar los temas de fondo".

En cuanto a la guerra comercial por los aranceles de Estados Unidos, Zapatero ha confiado en que la UE ensanche "el campo de relaciones comerciales" y ha instado a buscar "más acuerdos con China y Turquía".