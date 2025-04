Bolaños pide a Feijóo que rompa con "Santiago arancel" y que defienda los intereses españoles

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rompa con el líder de Vox, al que ha llamado "Santiago arancel", por la defensa de la formación a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

"Le pido a Feijóo que por favor rompa con Santiago arancel, líder de Vox, y todo su partido ultra porque son los que defienden los aranceles de países extranjeros, los que quieren perjudicar a nuestros trabajadores y a nuestras empresas. Si no lo hace acabará siendo cómplice de la ultraderecha española, que dicen ser patriotas, pero no de esta patria, será de otra, porque no defienden los intereses de los españoles, no lo hacen", ha asegurado el ministro en la clausura de la II Asamblea del PSOE Madrid Ciudad.

Bolaños ha asegurado que es "imprescindible" tener una derecha "razonable" y que no haga con tanta frecuencia "los pactos del Ventorro". "Lamentablemente hoy no lo tenemos. A la vista está con los comportamientos que llevan a cabo cuando tiene que tomar posición con las ideas y los principios que nosotros le planteamos", ha lamentado.

En este sentido, el ministro ha pedido hacer "pedagogía" para conocer la "gravedad" de la situación y tener en cuenta que "la ultraderecha no solo no colabora, sino que está al servicio de otros". "Y tenemos una derecha que se abraza por completo a ellos", ha agregado.

"Nosotros vamos a hacer, en esta crisis arancelaria, lo que hicimos con la pandemia, lo que hicimos con la crisis inflacionaria, lo que hicimos con la crisis energética, lo que hicimos con el volcán, lo que hicimos con la guerra, que es proteger a nuestros conciudadanos, proteger a nuestras empresas y proteger a los trabajadores", ha pronunciado.

Además, ha ensalzado la respuesta a los aranceles de Estados Unidos del Gobierno español al anunciar 14.000 millones de euros para "proteger a las empresas, trabajadores, ganadores y agricultores españoles". Asimismo, ha señalado que "quizá" Estados Unidos deje de ser la primera potencia del mundo por seguir unas políticas "del siglo 19".

"Los aranceles perjudican a la economía mundial. Pero desde España se responde con diálogo y con trabajo conjunto con la Comisión Europea", ha enfatizado.

ALMEIDA, EL ALCALDE DE LA "NADA"

Durante su intervención, Bolaños ha celebrado la elección de Reyes Maroto como nueva secretaria general del PSOE Madrid Ciudad, quien ha diseñado una Ejecutiva presidida por quien fuera secretario general regional José Manuel Franco, con casi 40 secretarías, con una mayoría de mujeres --21 frente a 18-- y con todas las agrupaciones representadas. "Tenemos que ser cada día un partido fuerte para poder plantar cara a la derecha", ha clamado.

El ministro ha subrayado que el objetivo de la formación es sustituir al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a quien ha denominado como "el alcalde de la nada" y de quien ha dicho que está "nervioso" y que se le nota "la influencia de Sol sobre Cibeles".

"En una entrevista que le hicieron le preguntaron sobre la vivienda. Y dijo que no haría nada, que es un liberal. El problema no es que no haga nada en la vivienda, es que no hace nada de nada. Almeida será recordado por nada", ha manifestado.

Bolaños ha afirmado que Almeida dice cosas que "cada día representan menos a la ciudadanía" y añade que la ciudad y la comunidad son "más antipáticas" a medida que pasa el tiempo. "Se lo ganan a pulso. Por eso tenéis una misión democrática en Madrid", ha dicho dirigiéndose al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López.

"Hay que pasar página en Madrid tras una etapa oscura de odio, de crispación, de enfrentamiento, de políticas contra la gente, de ciudadanos ejemplares, de comisionistas", ha detallado.

Por último, acepta que haya gente que piense que es un "sueño" que el PSOE gobierne en Madrid, pero advierte que el PSOE ha conseguido cosas "que en algún momento lo parecían y ahora son una realidad". "Hemos conseguido ni más ni menos que hoy nacer en España sea nacer en un país democrático, europeísta, constitucional. Y eso hace unas décadas también era un sueño que los socialistas siempre tuvimos", ha concluido.