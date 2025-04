Los diplomáticos reclaman más recursos para un Servicio Exterior que sale "barato" para el peso que quiere tener España

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

España cuenta actualmente con casi 130 embajadas y representaciones permanentes ante organismos internacionales así como con cerca de 90 consulados para defender sus intereses y prestar atención a los españoles en todo el mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en el marco de la nueva Estrategia de Acción Exterior que está elaborando, se dispone a revisar este despliegue con vistas a adecuarlo a las nuevas necesidades.

Desde la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, reclaman más recursos de personal, ya que entienden que los cerca de 1.000 diplomáticos que hay en la actualidad no se corresponden el nivel de España en la escena internacional.

"A España y los españoles les resultamos extraordinariamente baratos", subraya en declaraciones a Europa Press el presidente de la ADE, Alberto Virella, que incide que ese total incluye, tanto a quienes están fuera de España como en el Ministerio, así como quienes están en excedencia y trabajando en la empresa privada o el Servicio Europeo de Acción Exterior, entre otros.

Virella fundamenta este argumento en el hecho de que España cuenta con 49 millones de habitantes y actualmente ya hay 3 millones de españoles que residen fuera de sus fronteras y a los que hay prestar toda una serie de servicios. Y lo contrapone con otros países europeos que, en comparación con su número de habitantes, cuentan con un mayor número de diplomáticos.

Así, por ejemplo, Polonia, con 37,6 millones de habitantes, cuenta con 1.700 diplomáticos, 96 embajadas y 125 consulados; Dinamarca, con 6 millones de habitantes tiene 1.300 diplomáticos; y Portugal, con 10,6 millones de habitantes, tiene 490, explica.

En el caso del país vecino, Virella pone de relieve que el actual secretario general de la ONU es un portugués, António Guterres, como también lo es el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Eso no se consigue, incide, mediante los contactos que mantienen al más alto nivel el presidente del Gobierno o el ministro, sino que también es importante que diplomáticos a distintos niveles hayan llegar los mensajes.

Así pues, el despliegue y la cantidad de personal "perjudica a la imagen de España y las relaciones internacionales". Sin embargo, lamenta, "no hay manera de que los sucesivos gobiernos modernicen y actualicen el Servicio Exterior". A su juicio, habría que contar con más recursos, lo que pasa por mayor voluntad política y unos presupuestos acordes.

En la actualidad hay 117 embajadas, 10 representaciones permanentes y 11 antenas diplomáticas, una fórmula que significa el despliegue de un diplomático en aquellos países en los que se quiere tener presencia pero no se puede abrir una embajada. A esto se suman 86 consulados generales y dos consulados.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, adelantó el pasado febrero en un desayuno de Europa Press que se iba a llevar a cabo "un análisis exhaustivo del despliegue diplomático de España en el exterior de arriba abajo para garantizar que es acorde con el peso de España en el mundo y con el lugar que España tiene en el mundo".

El presidente de la ADE valora positivamente que se realice esta revisión, pero advierte de que tradicionalmente Hacienda solo permite ampliar plantilla o recursos, como la apertura de nuevas dependencias en el exterior, si no se incurre en nuevos gastos. Por el momento, en Exteriores no han aclarado a Europa Press si en los planes figura cerrar o abrir nuevas representaciones.

Asimismo, apunta a que un buen punto de partida para hacer esta revisión debería ser un informe previsto en el artículo 39 de la Ley de Acción Exterior de 2014 relativo al Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

En él, se estipula que "cada dos años, o en cualquier momento, cuando causas sobrevenidas o cambios en el contexto exterior lo justifiquen", dicho consejo "elaborará un informe" con vistas a "asesorar al presidente del Gobierno sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y Oficinas Consulares, con el fin de dotar de la máxima eficacia al Servicio Exterior (...) y de la máxima eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".

Sin embargo, la ADE sospecha que hasta ahora no se ha elaborado ninguno de estos informes ya que los han solicitado a través del Portal de Transparencia y no se los han facilitado. Según precisa Virella, no han obtenido respuesta en cuanto a tres de ellos y de otro desde la Administración pidieron un mes más para contestar. "Si los hubiera ya los habrían facilitado", sostiene.

Otro de los grandes problemas del que ha venido alertando la ADE y que también ha denunciado el Defensor del Pueblo es el de la falta de personal en la red consular para cubrir las necesidades de atención de los españoles en el extranjero.

El constante crecimiento en el número de españoles en el exterior en los últimos años, motivado entre otros por la Ley de Memoria Histórica primero y ahora por la Ley de Memoria Democrática que ha permitido optar a la nacionalidad a descendientes de españoles, no ha venido acompañado por un incremento paralelo en cuanto al personal.

Como resultado, los consulados en los países con una mayor presencia de españoles, principalmente en América Latina, se han visto desbordados por el número de solicitudes de nacionalidad que tramitar, con los consiguientes retrasos en su tramitación y quejas, algunas de las cuales han llegado al Defensor del Pueblo.

Además de esta carga adicional, los consulados han tenido que seguir realizando sus demás cometidos, como son el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, o la expedición de certificados de diverso tipo, además de visados para los nacionales de otros países que quieren viajar a España.

Desde Exteriores, recuerdan a Europa Press que en los últimos años se han abierto nuevos consulados en Reino Unido (Mánchester, 2021) y China (Chengdu, 2020) y está previsto también abrir nuevos en Cuba e India.

Asimismo, en febrero de 2023 se reforzó la plantilla de los consulados con 150 plazas ante la sobrecarga en relación con la Ley de Memoria Democrática y se han creado tres puestos de cónsul adjunto para diplomáticos en los Consulados de La Habana, Buenos Aires y México, entre los más afectados por la avalancha de solicitudes de nacionalidad.

Asimismo, ponen de relieve el Plan de Digitalización Consular dotado de 115 millones y que el ministro ha asegurado que llegará a todos los consulados antes de final de año. Este plan, según consta en una circular enviada por el Ministerio a la que ha tenido acceso Europa Press, prevé, entre otras cuestiones un nuevo escritorio unificado de tramitación y gestión para el personal, lo que acortará los tiempos.

De forma paralela, se está implementando en todos los consulados el nuevo Registro Civil Digital (DIGIREG), desarrollado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que pondrá fin al registro en papel que había hasta ahora y que también debería llegar a todos los consulados este año.

El presidente de la ADE considera que la digitalización es un paso importante y necesario, pero advierte de dada la saturación que hay en muchos consulados supondrá "añadir un paso más", ya que por ejemplo los expedientes de nacionalidad tendrán que introducirse en el sistema digital. Además, el personal tiene que recibir cursos de formación, lo que contribuye a aumentar el tapón. "Al introducir la digitalización en un sistema sobrecargado y no aumentar el personal se dilata la tramitación", advierte.