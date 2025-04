La examante de Ábalos usa un ataque de ansiedad para no declarar en el Senado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, no ha comparecido este lunes ante la comisión del caso Koldo en el Senado, que investiga supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia por Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, alegando motivos médicos. Rodríguez no se ha presentado en la Cámara Alta, donde estaba citada a las 11:00 horas para someterse al interrogatorio de los senadores en relación con los beneficios que presuntamente obtuvo de la trama, como una vivienda gratuita o empleos en dos empresas públicas. El presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha explicado que Jéssica Rodríguez ha remitido al Senado una comunicación en la que asegura que no podía acudir «por motivos de salud» acompañada de documentación acreditativa mientras que fuentes parlamentarias han precisado que se trata de una enfermedad no física y que podría alargarse. Su comparecencia era una de las más esperadas, en especial porque lo revelado por Jéssica hace mes y medio al declarar ante el Tribunal Supremo como testigo propició nuevas líneas de investigación en el caso. El escrito con el justificante médico ha llegado al Senado sobre las 10:15 horas de este lunes y ha sido comunicado al presidente de la comisión unos cinco o diez minutos antes de su comienzo, según ha contado él a los periodistas. Ahora los servicios jurídicos de la Cámara comprobarán su validez para poder citarla de nuevo. En caso de no dar por válido el justificante médico, ha añadido Suárez, tendrían que darle traslado al Ministerio Fiscal. La ausencia de la que fuera novia del exministro de Transportes ha provocado un choque verbal entre los portavoces del PP y del PSOE al hilo de que el senador popular Alejo Miranda dijera que esperaba que su incomparecencia no fuera debido a «coacciones, ni a presiones, ni a connivencia, ni a ningún otro tipo de contraprestación» por parte del entorno de Ábalos, de la trama, del PSOE o del Gobierno. El senador socialista Alfonso Gil le ha acusado de traspasar «todas las fronteras» imputando al PSOE y al Ejecutivo un delito de coacción, animándole a probarlo ante la Justicia: «Si usted tiene pruebas, a los tribunales; y si no las tiene, el que va a ir a los tribunales es usted». Por parte del PP, Miranda ha pedido que se vuelva a citar a Jéssica Rodríguez porque es una persona imprescindible «no en su calidad de acompañante, ni de escort, ni de mujer elegida por catálogo", sino porque recibió dos salarios de empresas públicas sin acudir a trabajar, como ella misma reconoció, y por recibir dinero de esta trama. Ha aprovechado para adelantar que en la reforma del Reglamento del Senado que ha propuesto su grupo van a introducir enmiendas para regular los plazos de presentación de justificantes de ausencias a las comisiones de investigación y también para que se impida acudir «disfrazados». Se ha referido así a Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, quien acudió el jueves pasado a esta comisión ataviada con una velo y unas gafas de sol. El PP va a solicitar también a la Mesa que verifique el certificado médico que Jéssica Rodríguez ha presentado y van a pedir verlo, ha señalado Miranda.

«Pierdan cuidado, yo no cambio de opinión. Lo que dije aquel día es rigurosamente cierto y en ello me ratifico íntegramente", dice Jéssica