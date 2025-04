El PNV presiona a Sánchez en el Aberri Eguna con la 'cuestión nacional' de Euskadi

Publicado por Europa Press Bilbao Creado: Actualizado:

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este domingo en Bilbao que Euskadi es «una nación», que no permitirá que se le impida avanzar en su autogobierno ni tampoco estar «subordinada» a un Estado «jacobino y centralista». Además, dijo que prepararán «las bases de nuevo autogobierno vasco» para lograr un marco de bilateralidad y un sistema de garantías que «impida decisiones unilaterales» que «erosionen» sus competencias.

Pradales, que ha intervenido por primera vez como lehendakari en el acto convocado por el PNV en la Plaza Nueva de la capital vizcaína con el lema ‘Euskadi gara. Mundialak gara! (Somos Euskadi, somos mundiales), tuvo palabras de alabanza para Aitor Esteban, que también se estrena en el Día de la Patria Vasca como nuevo presidente del EBB, así como para su predecesor en el cargo, Andoni Ortuzar. Ambos, ha subrayado, son dos dirigentes jeltzales, dos abertzales y «dos grandes personas».

El lehendakari ha puesto en valor el Estatuto de Gernika, que ha «permitido construir un país avanzado y moderno, un país de bienestar». «Es la herramienta fundamental para el avance social y nacional de Euskadi. Por eso defendemos fortalecer y ensanchar nuestro autogobierno», ha asegurado, para avisar de que no aceptan «excusas». «No vale decir que no es el momento o que ‘hay otras prioridades’». «No vale decir que algunos temas ‘son muy complejos’ y no se puede avanzar». También ha precisado «el enorme esfuerzo» que les está costando «lograr cada una de las transferencias» y ha recordado que tienen «un calendario pactado con el Gobierno español». «¡El Gobierno español debe aplicar más ritmo para cumplir el Estatuto y el calendario pactado en su integridad. ¡No vamos a parar hasta lograrlo!», ha aseverado. Ha dicho que deben «ir más allá, ser ambiciosos» con el futuro. Para ello, prepararán «las bases del Nuevo Autogobierno Vasco», para que Euskadi se dote de «un marco de bilateralidad efectiva, un sistema de garantías que impida decisiones unilaterales que erosionen o limiten el Autogobierno acordado». Como ejemplo, ha puesto la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la transferencia de la competencia para homologar títulos universitarios. «Por primera vez, un Tribunal que no tiene potestad, dicta sentencia contra un pacto político bilateral. ¡Y esto es algo muy grave! Es la tentación centralizadora de los poderes e intereses profundos que operan en el Estado», dijo. Ha censurado que sigan «sin asumir ni reconocer la realidad nacional» vasca. «Piensan que el Estado se reduce a su capital e intentan drenar lo que ellos denominan ‘periferias’ o ‘provincias’. Es la típica concepción de un Estado jacobino y centralista, con una capital total que absorbe todo y pretende subordinarnos a sus mandatos. ¡Pues no!, ¡somos una nación!, ¡y no vamos a permitir que impidan el avance del Autogobierno vasco!, ¡ni vamos a permitir una Euskadi subordinada!. ¡Nos tendrán enfrente y de frente!».

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha defendido que el PNV Vasco viene demostrando «su ambición nacional» desde hace 130 años «sin poner palos en las ruedas», en alusión a EH Bildu, aunque sin mencionarlo.

El PP compara Euskadi con la sharia musulmana

El PP vasco ha considerado este domingo, en el que los partidos nacionalistas han celebrado el Aberri Eguna (Día de la patria vasca), que el PNV «no tiene otro objetivo que mantenerse en el poder» y con dicho fin «ya le da igual la 'Lege Zaharra' que la 'Lege Sharia'».

El PP ha difundido este breve mensaje en redes sociales en alusión a las palabras pronunciadas por Aitor Esteban en su primer Aberri Eguna al frente del PNV cuando ha hecho referencia a que «la nación vasca ha sido siempre integradora».

Según ha dicho el dirigente nacionalista, «el presidente del actual EBB se apellida Esteban Bravo. No sé quién será el o la siguiente. Si se apellidará Agirregomezkorta, Martínez o García; o puede que Hassan, Diop o Iriarte; o quizá Dupont, Popescu, o Barinagarrementeria. Pero de lo que no tengo ninguna duda, absolutamente ninguna duda, es de que su única patria será Euskadi", ha afirmado.

Ante estas palabras, el PP vasco ha considerado que el PNV «no tiene otro objetivo que mantenerse en el poder y ya le da igual la 'Lege Zaharra' —la «ley vieja» referencia de la formación nacionalista— que la 'Lege Sharia' —en alusión al derecho islámico-».

