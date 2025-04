Un leonés atrapado en Lanzarote por el apagón: “No podemos volar hasta el viernes”

Publicado por Clara Barrio León Creado: Actualizado:

El apagón eléctrico de este lunes ha paralizado casi toda la actividad en la península ibérica. No solo España se ha visto afectada, sino que Portugal y algunas regiones de Francia también vieron como su sistema eléctrico caía en picado.

En las Islas Canarias y las Islas Baleares, se informó que no se habían registrado incidencias y el apagón no había llegado a los territorios de ultramar. No obstante, un leonés que tenía previsto salir desde el aeropuerto de Lanzarote hacia Madrid nunca pudo despegar de la isla.

Según ha contado al Diario de León, él y su mujer tenían su vuelo previsto su vuelo para las 17:50 con dirección a Madrid. A pesar de que llegaron a embarcar en el avión, el comandante les informó tras una hora y media parados en pista que no podría despegar hacia la península, ya que el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas había dado prioridad a los aviones que se encontraban ya en el espacio aéreo. Por ello, fueron desalojados del aparato y devueltos a la terminal.

La incertidumbre y la falta de información ha sido una constante en todo momento. “No nos han dado nada. Había niños, personas mayores… Nos dieron un papel que no valía nada. Un caos”, cuenta el leonés Francisco Pastor.

Tanto él como su mujer fueron de los pocos que lograron alojarse en un hotel para pasar la noche y durante los próximos días gracias a un familiar que posee una agencia de viajes, ya que no podrán salir de Lanzarote hasta este viernes a primera hora de la mañana. Sin embargo, algunos de los pasajeros que hubieran viajado con él no han podido obtener un billete hasta el día 7 de mayo, según cuenta el leonés.

Aunque el aeropuerto parece recuperar la actividad, la incertidumbre permanece. Si bien los vuelos a otros países se mantuvieron y lograron despegar, esto no sucedió con vuelos hacia la península como fue el caso de Madrid o Sevilla. La conectividad tampoco estuvo operativa durante la tarde del lunes y fue gracias al wifi gratuito que puso a disposición de los usuarios el aeropuerto como algunos pasajeros pudieron organizarse y comunicarse con sus familias.

Por el momento Francisco y su mujer deberán permanecer en Arrecife, donde consiguieron una plaza de hotel para pasar los días hasta este viernes que tengan su próxima salida. El leonés denuncia cómo las compañías aéreas subieron los precios y un silencio informativo por parte de su compañía (Ryanair) que dejó en tierra a los 180 pasajeros, al igual que los miles de afectados que hubo por todo el país. Pastor asegura que intentará reclamar algo, pero “no tiene ninguna esperanza” y añade que “parece mentira que seamos un país de primer mundo y pasen estas cosas”.