Segundo acto, empieza la comedia

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El comité multidisciplinar creado por el Gobierno para analizar el inédito apagón del pasado lunes estudia, entre las múltiples causas posibles, la posibilidad de un ciberataque en instalaciones eléctricas ajenas de Red Eléctrica. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que lidera el citado comité, recuerdan que, aunque Red Eléctrica haya descartado de forma preliminar haber sufrido un ciberataque en sus instalaciones, hay miles de ubicaciones del sistema eléctrico que se encuentran interconectadas entre sí y que no son titularidad de esa compañía. Así, para desechar por completo el escenario del ciberataque hay que comprobar no sólo que el centro de control de Red Eléctrica —como operador del sistema— no ha sido atacado, sino que otros emplazamientos aguas abajo —incluidos los de propiedad del resto de empresas eléctricas privadas— tampoco hayan sido objeto de sabotaje digital. Igualmente, la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha explicado este miércoles en declaraciones a la prensa que su empresa no ha detectado ningún indicio preliminar de ciberataque, se ha dado acceso «físico» al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic) para que puedan acceder «localmente» y comprobar «desde una investigación totalmente técnica, si, aunque nuestros sistemas no lo hayan detectado, pudiera haber alguna cuestión aguas abajo». También la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicaba hoy que como hay miles de posibles ubicaciones del sistema eléctrico que están interconectadas entre sí, el descarte de un ciberataque requiere tener mucha más información y que no basta con saber si el centro de operación de Red Eléctrica ha sido saboteado o no. Ya el mismo día del apagón, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió que no se descartara «ninguna hipótesis» sobre la causa del apagón, y un día después insistió en que todavía no hay información concluyente, al tiempo que prometió exigir responsabilidades a «todos los operadores privados». El citado comité se ha reunido esta miércoles por primera vez después de haber apremiado a Red Eléctrica y a las empresas que también participan en el sistema eléctrico a que compartieran con la máxima celeridad los datos de telemetría y registros recabados por sus centros de control. El comité está integrado por varios departamentos ministeriales, organismos de seguridad y entidades técnicas, y analizará la información facilitada por las compañías eléctricas y el operador del sistema para determinar qué provocó el fallo que afectó a millones de personas en la España peninsular. La comisión está formada por representantes de Presidencia del Gobierno (a través del Departamento de Seguridad Nacional), el Ministerio de Defensa (a través del CNI y el Estado Mayor), el del Interior (a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación Cibernética), el de Transformación Digital (a través de Seguridad Digital), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). También se prevé incorporar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) e incluso se podría incorporar a operadores privados y representantes internacionales.

En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga si el histórico apagón en la red eléctrica española de este lunes pudo ser un acto de «ciberterrorismo» en infraestructuras críticas, declaró este miércoles secreta la causa para blindarla de posibles filtraciones. El magistrado justifica que con esta decisión busca «prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".