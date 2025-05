El Tribunal de Cuentas multa a Vox con 862.000 euros por financiación irregular

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Tribunal de Cuentas impone una sanción de 862.496 euros a Vox por haber incurrido en una infracción considerada muy grave, relacionada con el origen de las donaciones privadas que recibió durante los ejercicios de los años 2018, 2019 y 2020. Ya en el pasado mes de julio el órgano fiscalizador detectó prácticas irregulares similares por parte del partido que lidera Santiago Abascal, imponiendo a esta formación una multa de 233.324 euros. En menos de un año, por tanto, los de la sede de Bambú 12 han sumado en sanciones 1.095.820 euros en materia de financiación. Vox anunció pocos minutos después de trascender la noticia de la nueva sanción que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión porque la considera «injusta» y contraria a la propia Ley de Financiación de Partidos Políticos. También insisten en que la resolución del Tribunal de Cuentas carece de «unanimidad", al haberse aprobado con el voto particular de dos consejeros. El texto por el cual se obliga a Vox a pagar más de 850.000 euros reza que se sanciona a los de Abascal por el incumplimiento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, «consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo». En concreto, el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas pone el foco en más de 300.000 euros recaudados en mesas promocionales de la formación que se ingresaron en efectivo a través de cajeros y no se justificaron.