JxCat pide al Gobierno que no autorice la opa del BBVA al Banco Sabadell

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha pedido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que no autorice la opa del BBVA al Banc Sabadell, ya que «afecta gravemente a la competencia en territorio catalán». En declaraciones a los medios, Turull ha reaccionado a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de avalar, con compromisos, la posible compra del Banc Sabadell por el BBVA, lo que abre la puerta a que el Gobierno pueda opinar sobre esta operación e incluso endurecer las condiciones para llevarla a cabo. «Cataluña no puede perder ningún banco más. Nos oponemos sin matices a que se produzca esta opa, que es perjudicial para Cataluña», ha denunciado el secretario general de Junts. Según Turull, esta operación «a medio y largo plazo puede afectar mucho al acceso al crédito para las pymes y microempresas», que son «el gran motor de la economía catalana». Por ello, ha emplazado al Gobierno central a que «no autorice esta opa» y ha instado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, a que «no espere a ver qué dice Pedro Sánchez» y se posicione de la misma manera que Junts. Preguntado por el hecho de que Pere Soler, vocal de la CNMC nombrado a petición de Junts, no se opusiera al dictamen sobre la opa, Turull ha puesto de relieve que en el informe se consiguió introducir una mención a la «especificidad de Cataluña y los graves problemas de competencia que esto puede producir en Cataluña». Esto, a su juicio, «da amparo legal» al Gobierno del Estado para que no autorice esta opa, porque «hay graves problemas de competencia en el caso de Cataluña». «Ahora es el momento de la política», ha recalcado Turull, que considera que «hay fundamento jurídico y amparo legal para que el Gobierno del Estado tome la decisión» de no autorizar esta opa, una postura sobre la que «hay un gran consenso en Cataluña».

Asimismo, el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha querido enviar un mensaje de «firmeza» por parte del Govern respecto a que «defenderá» los «intereses económicos, industriales y del tejido de la pequeña y mediana empresa» de Cataluña. Dalmau ha considerado que ahora es un «momento de prudencia y de espera".