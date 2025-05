Los socios del PSOE exigen en el Congreso eliminar el "secretismo" en torno al comercio de armas en España

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Sumar, PNV, Bildu y ERC han reclamado en el Congreso reformar la Ley de Secretos Oficiales y eliminar el carácter secreto de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el órgano que evalúa las operaciones relativas al comercio exterior del material de defensa y doble uso, para aportar luz sobre el comercio de armas en España.

Así lo han hecho en sus propuestas de resolución al informe de exportaciones de material de defensa y doble uso de 2023, recogidas por Europa Press, donde Sumar recuerda que España es el séptimo país exportador mundial de armamento y que la legislación vigente, preconstitucional, supone "un importante obstáculo para el control de la acción del Gobierno".

De su lado, ERC y Bildu explican que, con la reforma de la legislación vigente --un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez adquirido con los socios en la pasada legislatura-- la adecuaría a las normas internacionales de Derechos Humanos. Matizan que esas normas "establecen que poder clasificar un documento como secreto no puede ser un cheque en blanco" y que "su contenido debe afectar a la seguridad nacional". "No debe estar vinculado a vulneraciones de Derechos Humanos y no puede prorrogarse esta condición hasta el infinito", resumen.

Además, sobre el secreto de las actas de la JIMDDU, cuya eliminación exigen PNV, ERC y Bildu, explican que son secretas en virtud de un acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros el 18 de marzo de 1987. Buscan "acabar con el secretismo sobre el comercio de armas".

MODIFICAR LA LEY PARA INCLUIR EL EMBARGO

Por otro lado, Sumar ha elevado a la Comisión de Defensa del Congreso otras propuestas de resolución al informe, que anualmente elabora la Secretaría de Estado de Comercio. Así, cree "necesario" incluir la figura jurídica del embargo en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y pide que no se limite a las exportaciones y que se amplíe a las importaciones, la contratación en España, los tránsitos, la financiación o la asistencia técnica.

En esta línea, reclama al Gobierno una declaración política de embargo a Israel, tanto de compra como de venta de armamento, de acuerdo con las directrices de la Corte Internacional de Justicia de que sus Estados miembros deben evitar toda posible colaboración con el peligro del crimen de genocidio contra la población palestina por las operaciones militares del Estado hebreo en curso.

Sobre Israel, el socio minoritario del Gobierno pide denegar el acceso y uso de los Puertos del Estado a buques que participen regularmente en rutas de suministro de armamento hacia allí. Ponen el foco en que aquellos integrados en el Maritime Security Program del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Asimismo, y en referencia al Estado Hebreo, Sumar, ERC y Bildu coinciden en solicitar la garantía del mantenimiento de la suspensión de las transferencias, incluidos los tránsitos, de armas "hasta el fin del genocidio en Gaza, el fin de la ocupación ilegal de Palestina y el fin del régimen de apartheid". "Dicha suspensión debe incluir todas las armas, equipo, tecnología o piezas que permitan a Israel llevar a cabo el genocidio en Gaza o mantener su ocupación ilegal, incluido el equipo policial y de vigilancia utilizado en Palestina.

Además, las tres formaciones piden al Gobierno garantizar expresamente que el uso final de material para reparación o reexportación a terceros países no acaba siendo usado por Israel.

INVESTIGAR LOS AVIONES QUE TRANSITAN SOBRE ZARAGOZA

Por otro lado, el socio minoritario del Gobierno, el partido catalán y el 'abertzale' piden una investigación "independiente y exhautiva" sobre el origen y el destino de los vuelos presuntamente cargados con armas con origen Zaragoza en tránsito con destino a Israel desde enero de 2024 hasta la fecha, incluido el número de tránsitos autorizados, las labores realizadas de comprobación de la carga declarada y la declaración de bienes declarada por los aviones en tránsito por Zaragoza en este período.

Los tres partidos citados también ponen el foco en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Reclaman que se condicione la autorización de licencias a estos dos países de Oriente Próximo a que se acabe "la impunidad por los más de 300 presuntos crímenes de guerra" cometidos por la coalición internacional que interviene en Yemen desde 2025 y no autorizar transferencias de armas a los guardias fronterizos saudíes hasta que se investigue y procese a los responsables de los homicidios de migrantes.

Por otra parte, ERC y Bildu, que han presentado sus propuestas de resolución conjuntamente, han solicitado que no se autoricen exportaciones a Estados Unidos de armas de fuego y armas de caza y tiro deportivo, ante la ausencia de medidas suficientes para mitigar su "alto índice" de violencia armada.

Los dos partidos mencionan también a Marruecos, para pedir que no se autorice ninguna licencia de exportación de material policial y de seguridad hasta que se investiguen de forma "exhaustiva e independiente" todas las denuncias de graves crímenes contra el Derecho Internacional, "como uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada de las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes", la justicia procese a los responsables y las fuerzas de seguridad demuestren en la práctica que utilizan ese material de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.

FACILIDADES A LA EXPORTACIÓN DE ARMAS

Por su parte, Vox ha pedido retirar las restricciones a las exportaciones de armas y material de doble uso con destino a Israel y promover una revisión de la posición común europea que rige el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, para "crear un entorno propicio y facilitador para la exportación".

En esta línea, ha exigido digitalizar, simplificar y automatizar el proceso de licencias al objeto de reducir la "burocratización" de su tramitación.