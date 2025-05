El apagón y el corte del AVE ponen en la picota al Gobierno por su gestión

En apenas una semana al Gobierno se le ha abierto un nuevo e inesperado frente que afecta a la esencia de su discurso frente al PP, al que acusa de escatimar en la inversión y descuidar la prestación de los servicios públicos allí donde gobierna. El apagón que el pasado lunes dejó sin electricidad e incomunicados durante horas a los españoles y la interrupción del servicio de AVE entre Madrid y Sevilla, que este lunes afectó a más de 10.500 viajeros, ha dado munición al primer partido de la oposición, que ya presenta lo ocurrido como una prueba de que el Ejecutivo «ha colapsado». Los socialistas rechazan su responsabilidad en lo ocurrido y sostienen que los populares se han abonado al «carroñerismo» político. «Segundo lunes con imágenes impropias de la cuarta economía del euro», recriminó Alberto Núñez Feijóo en redes sociales.

Las causas de la caída del suministro eléctrico están aún por determinar y el Gobierno ya ha trasladado la idea de que pasarán semanas antes de que el comité de análisis, pilotado por el Ministerio para la Transición Ecológica, pueda ofrecer una respuesta clara. Pero, entre tanto, en el sector se va asentando la idea de que la falta de adecuación del sistema a un nuevo modelo energético basado en una alta penetración de renovables tuvo mucho que ver en lo ocurrido y la presión sobre Red Eléctrica, de la que el Estado posee una quinta parte y es socio mayoritario, es cada vez mayor.

A apenas 48 de comparecer en el Congreso para hablar de este asunto (y también del gasto en defensa) Pedro Sánchez lanzó este lunes, ante el Cercle d’Economía, en Barcelona, un mensaje en defensa de su agenda verde que, de alguna manera, sin embargo, implica la aceptación de esas tesis como posibilidad cierta. «Nuestro objetivo es reforzar un sistema eléctrico ya de por sí robusto, tal y como demostró su rápida recuperación, y lo haremos atendiendo al interés general, no a ninguna agenda particular —dijo en alusión a la exigencia del PP de que se revise el calendario de cierre de las centrales nucleares— y reafirmando nuestra determinación de seguir avanzando en la imprescindible transición energética».

El Gobierno continúa, en todo caso, resistiéndose a descartar la hipótesis de un ciberataque, una opción que rebajaría su responsabilidad en lo sucedido. Y de manera similar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, abrazó este lunes la teoría de que tras el caos en el servicio ferroviario se esconde algo más que el habitual robo de cable y el «enganchón» de un tren Iryo en una catenaria y apuntó a un acto de sabotaje deliberado con el argumento de que el valor económico del cobre sustraído apenas llegaría a los 1.000 euros y se produjo en un tramo sin cámaras de seguridad crucial para la circulación. El PP replica que el ministro solo pretende «lavarse las manos» ante una gestión deficitaria de lo ocurrido no solo este lunes, sino también el anterior, en el que, restituido el suministro eléctrico, aún costó restablecer el servicio de trenes de media y larga distancia. «Cuando todos los servicios públicos se le atragantan al Gobierno es el Gobierno el que se le atraganta a los españoles», esgrimen en Génova.

La ofensiva del principal partido de la oposición contra Puente es clara. Este lunes, exigió su comparecencia urgente en el Congreso y echó mano del caso personal de tres de sus dirigentes afectados por el parón — el responsable del área económica, Juan Bravo; la vicesecretaria de Organización, Carmen Fúnez y el secretario general en el Senado, Javier Arenas— para ejemplificar la noche vivida por otros muchos usuarios. «Familias con niños pequeños y ancianos que confiaron en un sistema ferroviario español poco fiable, con problemas diarios despachados con múltiples excusas y que altera la vida a cientos de miles de ciudadanos», afeó.

Auditoría interna El PP pide además una auditoría interna «de toda la red ferroviaria» por los múltiples incidentes de los últimos meses y reclama no solo que se agilice la devolución del importe del billete a todos los afectados, sino indemnizaciones. «España ha pasado de modélica a convertirse en un modelo catastrófico con este Gobierno», criticó Bravo.

Las críticas contra el Ejecutivo también llegaron desde Madrid y Andalucía «Si gobernase el PP, la izquierda estaría incendiando las calles desde el primer día. Pero que nadie confunda la sensatez con la indiferencia. España está harta», escribió la presidenta madrileña, Ayuso, en sus redes sociales. Por su parte, Juanma Moreno instó al Ejecutivo a realizar una «importante inversión ferroviaria» en Andalucía y, en lo inmediato, a ofrecer «alternativas» y dar máxima prioridad a resolver la situación, justo cuando comienza la Feria de Abril.

Red Eléctrica avisó en enero que el protocolo antiapagón podía fallar

El Ministerio para la Transición Ecológica conocía desde el 24 de enero y a través de un informe interno de Red Eléctrica (REE), que la integración masiva de energías renovables en el sistema podía causar fallos si no se introducían los cambios necesarios, según confirmaron este lunes a este periódico fuentes de este departamento. En un documento interno adelantado por El Periódico de la Energía, el gestor de la red proponía en mayo de 2024 actualizar el protoloco de actuación tras la entrada masiva de renovables para gestionar las perturbaciones que pueda sufrir el sistema eléctrico como las que desencadenaron el apagón. «Ha surgido en la actualidad la necesidad de revisar los criterios generales de protección existentes para adaptarlos a las nuevas necesidades del sistema eléctrico y a las nuevas tecnologías disponibles", recoge el informe sobre la necesidad de actualizar el protocolo que data de 1996 y que se ha quedado desfasado. El departamento que dirige Sara Aagesen ha confirmado que la propuesta de REE estuvo sometida a consulta pública y que ha estado trabajando en ella para incorporarla a la revisión de la normativa relativa a las redes eléctricas. En su informe, la compañía presidida por Beatriz Corredor destaca que mientras se mantuviese la generación que aporta estabilidad e inercia al sistema —centrales hidroeléctricas, ciclos combinados y nucleares— «suficiente", no se esperaban cambios. Pero advertía que «en el futuro» y en zonas con una alta penetración de generación basada en electrónica de potencia —como puede ser la fotovoltaica— «podrían darse situaciones en las que el comportamiento de algunas de las funciones de protección actuales no fuera el esperado». No fue el único aviso. La Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) lanzó once días antes del 'cero energético' una advertencia sobre los crecientes riesgos de excedentes de electricidad en el sistema eléctrico continental.