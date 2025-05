La jueza de la dana atribuye una «grosera negligencia» a los ex altos cargos de Mazón

La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias de Valencia, Emilio Argüeso. EFE/ Kai Försterling

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha considerado «absurdas» las explicaciones que dieron en el juzgado los dos ex altos cargos de la Generalitat imputados y cree que convierten en «más grosera la negligencia atribuible» a ambos.

Estas afirmaciones, que se recogen en un auto difundido este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se refieren a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, los dos únicos investigados por el momento en esta causa.

En el mismo auto, la jueza rechaza de nuevo investigar, tal y como pedía la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Para la instructora "resulta evidente la posición de garante, el conocimiento de la situación, y la manifiesta pasividad en que se incurrió por parte de los referidos investigados en la alerta a la población", en alusión a Pradas y Argüeso.

La jueza reprocha a ambos que diesen a entender en sus declaraciones que el Cecopi "pareciera una burbuja aislada del mundo exterior" cuando "resultaba evidente que no era así", y se refiere a la testifical de un técnico para insistir en que "en todo momento hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de la investigada Salomé Pradas" y que "la decisión solo podía llevarse a cabo si la misma contaba con la autorización de quien era consellera" y ostentaba el "mando de la emergencia".

Prueba de ello, para la instructora, es que el envío de la alerta "debía contar con su visto bueno" y que "los miembros del Cecopi no estaban aislados del mundo exterior, que manejaban teléfonos, que entraban y salían de la sala, que se comunicaban con otras autoridades y que se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificadas en la absurda expresión de trabajo exclusivamente presencial".

"Absurda porque es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo. Todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones a adoptar por la Consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema ES Alert", añade la jueza en el referido auto.

Considera igualmente relevante la entrevista que concedió Pradas a la televisión autonómica À Punt, en la que habló sobre el sistema Es_Alert, y reprocha a Argüeso que, pese a "ser el segundo en la toma de decisiones y supuestamente conocedor de protocolos, de herramientas y de la situación", no conste sobre él más que "la remisión de mensajes, algunos a través de chats, y que tuvieron algunas respuestas que producen auténtico estupor".

Respecto a la petición de investigación de más subordinados de Pradas en la Conselleria de Justicia e Interior, la jueza considera que "la atribución de un resultado mortal de tal gravedad por un total de 228 fallecidos no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica".

"Tampoco en la falta de información difícilmente creíble o en la ausencia de asesoramiento técnico, como ha desmentido la declaración del técnico, cuyas credenciales fueron utilizadas en la redacción de los mensajes ES_Alert. Lo contrario -según la jueza- nos situaría ante otro tipo de responsabilidad más propia de otros órdenes, el ámbito contencioso administrativo o el civil, no el penal".

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha citado a declarar en calidad de testigo a la alcaldesa de València, María José Catalá, en una fecha todavía sin concretar.

En una diligencia de ordenación fechada este jueves, la instructora informa a las partes de que resolverá en una resolución aparte la petición de comparecencia, en calidad de testigo, de la periodista Maribel Vilaplana, con la que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, comió en un restaurante de València el pasado 29 de octubre.

La magistrada acuerda citar también como testigos a los máximos responsables que presidían algunos de los municipios asolados por las inundaciones aquel día, como la exalcaldesa de Requena Rocío Cortes; la exalcaldesa de Chiva Amparo Fort; el alcalde de Riba-roja, Roberto Raga; el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

También al alcalde de Massanassa, Francisco Comes; a la de Benetússer, Eva Sanz; al de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; al de Picanya, Josep Almenar; al de Cheste, José Morell; al de l'Alcudia, Andreu Salom; al de Guadassuar, Vicent Estruch; al de Sot de Chera, Tomás Cervera; al de Aldaia, Guillermo Luján; y al de Quart de Poblet, Cristina Mora.

A petición de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas se acuerda la citación, también en calidad de testigos, de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, de un exasesor de la propia consellera, del ingeniero Teodoro Velázquez y del arquitecto Julio Gómez-Perreta.

A petición de otras partes se cita, además, a una funcionaria de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en calidad de testigo y a la meteoróloga de la televisión pública valenciana À Punt Victoria Rosselló como perito.

Sube la cifra de alcaldes y alcaldesas que tendrán que testificar

La jueza de Catarroja ya había citado a declarar como testigos en esta causa, también aún sin fechas concretas, a los alcaldes de Utiel, Algemesí, Paiporta, Catarroja y Sedaví, municipios que sufrieron asimismo las inundaciones de la dana del 29 de octubre.

En un auto del pasado viernes, la instructora inadmitía el ejercicio de la acción penal contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, solicitada en una denuncia por las hijas de una fallecida, al considerar que existe una "diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección".

"El análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento, sino en general por la totalidad de ellos, a diferencia de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la Administración autonómica, quienes contaban con múltiples canales de información (…), impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes, quienes se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar", precisó la instructora en ese auto del pasado 2 de mayo.

Y concluía que la atribución “indiscriminada” de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las autoridades locales, “ha de descartarse de plano”.

Por otra parte, en su diligencia de este jueves, la jueza da cuenta en la referida diligencia del pago, por parte de Manos Limpias, de 6.000 euros en concepto de fianza para la personación como acusación popular, si bien le pide que aclare si mantiene su acción -iniciada ante el Juzgado de Instrucción 15 de València- contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.