«Autoritario y sin escrúpulos»; el PP revela la foto de los 'wasp' de Sánchez

Publicado por Agencias Málaga Creado: Actualizado:

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que los mensajes en Whatsapp intercambiados por Pedro Sánchez y José Luis Ábalos «suponen el verdadero retrato robot» del presidente del Gobierno: «Autoritario, sin escrúpulos, con una sed de venganza brutal dentro y fuera del PSOE». «Daba órdenes permanentemente para que llamara la atención a los distintos presidentes autonómicos del Partido Socialista, a las comunidades autónomas o secretarios generales autonómicos. Una vergüenza», ha manifestado Bendodo, que ha expuesto como ejemplo uno de estos mensajes en el que el presidente insta a Ábalos, a cuenta del pacto con Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a decir al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que «es un impresentable». El ‘popular’ ha sostenido, además, que «Sánchez conocía la corrupción, la tapó y protegió al que fue su brazo ejecutor del Partido Socialista, y ha definido a Ábalos como su «señor lobo», el que «le sacaba de todos los marrones y el que ejecutaba todas sus instrucciones en el partido y en el Gobierno». Para Bendodo, estos mensajes muestran que el ex ministro «era el número dos para todo». «Ahora cuadra perfectamente por qué Sánchez cesó de tapadillo a Ábalos y por qué lo aforó en las listas por Valencia», ha subrayado en la reunión de diputados y senadores en Málaga. Por otra parte ha asegurado que el Gobierno ha sido «incapaz de gestionar» las últimas «crisis», como el apagón nacional de finales de abril o el presunto robo de cobre en las vías ferroviarias que generó de forma reciente importantes incidencias en la conexión entre Andalucía y Madrid, para remarcar que «dedica el 90% a defenderse de los casos de corrupción que le rodean». En opinión del dirigente ‘popular’, estas «crisis» han causado «un colapso generalizado» en el Ejecutivo, que «se ha visto desbordado». Esto ha expresado durante una intervención en Málaga, donde ha reprochado al presidente, Pedro Sánchez, que en las «dos cuestiones» que abordó en el debate parlamentario del pasado 7 de mayo en el Congreso no apuntara «de dónde» saldrá «los 10.400 millones» de incremento en defensa y no aclarara el porqué de la afección en la red eléctrica. «Un gobierno débil, sin apoyos parlamentarios, sin presupuestos, que nos ha convertido en un país vulnerable», ha abundado Bendodo, que ha afeado también al Ejecutivo que «intentara culpar a otros para eludir responsabilidades» en «el apagón del AVE», a raíz del presunto robo de cables en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. «El Gobierno habló de sabotaje sin conocimiento de causa y con mala fe. Sin conocimiento de causa porque era incipiente lo acontecido y no sabía los motivos, no se había iniciado la investigación, y con mala fe porque si hablaba de sabotaje no tenía que pagar las indemnizaciones a los afectados», ha reprochado. El dirigente del PP ha incidido así en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene «mala fe y una capacidad de mentir brutal», ya que «no es la primera vez que miente a los españoles».

«Ábalos era su señor lobo, el que le sacaba de todos los marrones y el que ejecutaba todas sus instrucciones»