López dice que "jamás" supo de una supuesta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado este viernes en el Senado que "jamás" tuvo conocimiento de una supuesta fiesta en pandemia del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel. "Ni un cotilleo ni un rumor", ha zanjado el también líder del PSOE madrileño, que por aquellas fechas presidía Paradores.

"Como presidente de Paradores jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo, ni en ese parador ni en otros que se han mencionado. Esa es la verdad", ha trasladado López durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', donde ha resaltado que, de ser cierta esa fiesta, sería "intolerable".

López ha respondido con un tajante "no" al ser preguntado si sabe algo sobre la noche del 15 de septiembre de 2020 y ha reiterado en varias ocasiones que no sabe nada respecto a si ocurrió algo en el Parador de Teruel, antes de añadir que Ábalos no le avisó de si se iba a hospedar allí esa noche.

Y ha resaltado que mientras fue presidente de Paradores nadie le informaba de quién se alojaba en un parador porque no era su cometido gestionar las reservas, salvo que se hospedara un jefe de Estado o se fuera a celebrar alguna cumbre, y ha replicado que en esa cadena pública hotelera se han alojado miembros de todos los partidos.

Por ello, ha criticado que su comparecencia en el Senado "no tiene ningún sentido" y cree que el único motivo de su citación es ser dirigente del PSOE y miembro del Gobierno central. "No es razonable hacer comparecer a un ministro para comentar chascarrillos sin base fundamental, pero algunos se han empeñado en convertir la política en un lodazal", ha reprochado.

RESPALDA A LA MINISTRA ALEGRÍA

Asimismo, ha indicado que si alguien tiene alguna prueba de que él lo sabía, que la lleve a los tribunales. "Porque es que no conozco ningún asunto de ese tipo", ha insistido, para posteriormente advertir a los senadores de que en los últimos meses se han publicado "muchas mentiras" respecto al Gobierno.

El ministro ha relatado que un año después de abandonar el cargo de Paradores, que presidió entre 2018 y 2021, se enteró de este asunto porque una periodista le preguntó sobre la supuesta fiesta y entonces él hizo una consulta al que había sido su equipo, que le dijo que tampoco sabía nada.

"Ni un cotilleo ni un rumor. Pregunté y, con toda naturalidad, se me dijo que no había constancia de ningún hecho como ese, se me dijo que no había ocurrido nada", ha expresado López, quien ha afirmado además que tiene "máxima confianza" en los equipos de Paradores y en el "buen nombre" de una casa que ahora se intenta "mancillar".

Posteriormente se ha remitido a las palabras de la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en las que confirmaba "con todo lujo de detalles", en palabras de López, haber dormido en el Parador de Teruel el día de la supuesta fiesta de Ábalos.

Al hilo de esta cuestión ha aprovechado para defender a su compañera criticando "sufre doble acoso por el hecho de ser mujer" y diciendo que espera que en algún momento "alguien le pida disculpas" por los ataques.

"POCA" RELACIÓN CON ÁBALOS

Preguntado por su relación con el exministro Ábalos y si le preguntó por este asunto, López ha asegurado que su relación con él fue "poca", que se limitó a intercambiar algunos mensajes y "por supuesto que no" le preguntó por este tema.

López ha puntualizado que no cree "haber hablado más de 30 segundos" con el exasesor de Ábalos, Koldo García, y que "jamás" ha conversado con el presunto conseguidor del caso, el empresario Víctor de Aldama.

No obstante, ha reconocido que Koldo García le mandó un mensaje con un presupuesto del equipo de fútbol de Zamora que dirigió Aldama para una estancia en Paradores y ha manifestado que se limitó a remitirlo a los profesionales encargados para que lo gestionaran: "Fue una gestión más de las miles que se reciben a diario".

También ha criticado a PP, Vox y UPN por hacer "quinielas" con diferentes establecimientos sobre supuestas fiestas de Ábalos para atacar al Gobierno. "Porque veo que han empezado que un día era Gredos, otro día Teruel, otro día Sigüenza, otro día Granada, les quedan más de noventa" paradores, ha ironizado.