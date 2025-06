El Constitucional ve la amnistía razonable y justificada «para mejorar la convivencia» en Cataluña

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La ponencia de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, que avala el grueso de la amnistía, considera razonable y justificada esta ley, al buscar una «mejora de la convivencia y de la cohesión social» con Cataluña, y rechaza que sea arbitraria o responda a un «capricho».

"Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña».

Con estos argumentos, el texto, que será debatido por los magistrados en un pleno a finales de mes, rechaza que la norma sea arbitraria o irrazonable, aunque asume que la delimitación de los actos amnistiables «puede ser técnicamente mejorable». La ponencia avala en su mayor parte la ley de amnistía de las causas relacionadas con el 'procés' catalán, aunque estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad del PP en tres asuntos menores. Pero rechaza de plano la tesis del PP de que la norma sea arbitraria, pues considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón, coherente con una política tendente a paliar los efectos del 'procés' y «a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones» impuestas. Una tesis del PP «incompatible con la idea de Constitución abierta».

La ponencia considera que la interpretación del PP sobre la norma es «incompatible con la idea de Constitución abierta que es inherente a un Estado democrático y al pluralismo político» y rechaza que la amnistía sea inconstitucional porque la Carta Magna no habilite expresamente al legislador a otorgar el perdón. Rechaza también la vicepresidenta del TC que, como sostenía el PP, la amnistía del 'procés' equivalga a un indulto general, constitucionalmente prohibido, por el hecho de que sus destinatarios no estén particularizados. El porqué de la ley es «jurídicamente indiferente" Dice la ponencia que la ley es el resultado de la «potestad legislativa» de las Cortes, «no de la mera suma de voluntades individuales de quienes ocupan en un determinado momento un escaño».

El TC valora si la ley encaja en la Constitución, pero no hace un «juicio de intenciones políticas» sobre lo que motivó a los partidos a aprobarla. Es decir, el «porqué» de la ley es «jurídicamente indiferente, con independencia de cuál sea su valoración política", ajena al mundo del Derecho. La ponencia deja claro que la norma no implica que el Parlamento reemplace a los jueces pues una ley así «no entra a examinar si se cometieron o no» los hechos tipificados como delito ni si los líderes independentistas fueron o no responsables. Lo que hace es extinguir sus responsabilidades penales, pero no les declara inocentes o culpables. Rechaza así la crítica del PP de que la amnistía no respondía a exigencias de justicia, sino que era una «transacción política para asegurar la investidura» de Pedro Sánchez. “Las intenciones del legislador no son objeto de nuestro control”.

Avalancha de reproches políticos

El vicesecretario de Cultura y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reafirmó ayerel rechazo de su formación a la Ley de Amnistía tras conocerse la ponencia que avala la norma y ha recalcado que se trata de una «indecencia» y un «pago político por siete votos» en el Congreso.

"Nosotros dijimos que la norma constitucional o inconstitucional es corrupción política. La amnistía seguimos pensando que es corrupción política, y nos han escuchado ustedes muchas veces hablar de esto", dijo Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado al PP del paso dado por el Tribunal Constitucional (TC) para avalar la ley de amnistía a los implicados en el 'procés' porque acordó su renovación con el PSOE.

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha criticado la «rebeldía» del Tribunal Supremo a la hora de aplicar la Ley de Amnistía. Podemos celebró que el TC avale grueso de ley de amnistía y auguró que PP y Vox se «rasgarán las vestiduras». Y malestar en el ala conservadora del TC: «Quienes hicieron la Constitución no eran tontos".

