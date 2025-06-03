Mujeres en paro: descubre los 4 subsidios del Sepe que pueden sumar hasta 570 euros al mes

Imagen exterior del edificio que alberga en la capital leonesa las oficinas centrales del Sepe, en Gran Vía de San Marcos. RAMIRO

En un contexto laboral cada vez más desafiante, las mujeres desempleadas mayores de 45 años, especialmente aquellas con baja cualificación profesional, enfrentan grandes dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. Consciente de esta realidad, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) ofrece cuatro tipos de subsidios diseñados para apoyar económicamente a este colectivo vulnerable, con cuantías que pueden alcanzar los 570 euros mensuales. Estas ayudas, además, han experimentado cambios tras la reforma de subsidios que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024, introduciendo nuevos matices en cuantías, duración y requisitos. A continuación, esto es todo lo que necesitas saber para acceder a estas ayudas y cómo pueden contribuir al sustento del hogar.

1. Subsidio por agotamiento de la prestación contributiva

Este subsidio está dirigido a quienes han agotado su prestación contributiva por desempleo y siguen sin encontrar empleo. La cuantía es escalable y se distribuye de la siguiente manera:

• 570 euros durante los primeros 180 días.

• 540 euros durante los siguientes 6 meses.

• 480 euros a partir de entonces.

La duración de esta ayuda depende de tres factores clave:

• Responsabilidades familiares: Si tienes personas a tu cargo, la duración puede extenderse.

• Edad de la solicitante: Las mayores de 45 años tienen ciertas ventajas en la duración.

• Tiempo de la prestación contributiva agotada: Cuanto más larga haya sido, mayor puede ser el periodo de percepción del subsidio.

Este subsidio es una tabla de salvación para muchas mujeres que, tras agotar su prestación, necesitan un apoyo económico para cubrir sus necesidades básicas.

2. Subsidio por cotizaciones insuficientes

Si no has cotizado los 360 días mínimos requeridos para acceder a la prestación contributiva, el Sepe ofrece el subsidio por cotizaciones insuficientes. La cuantía sigue el mismo esquema escalable que el anterior:

• 570 euros los primeros 180 días.

• 540 euros los siguientes 6 meses.

• 480 euros el resto del periodo.

Sin embargo, la duración varía según las circunstancias personales de la solicitante, como el tiempo cotizado y las responsabilidades familiares. Este subsidio es especialmente útil para mujeres que han trabajado de forma intermitente o en empleos precarios, ya que les permite acceder a una ayuda aunque no cumplan los requisitos de cotización completos.

3. Subsidio para mayores de 52 años

Para las mujeres mayores de 52 años, el Sepe ofrece un subsidio específico que se puede percibir hasta la edad de jubilación. La cuantía es fija: 480 euros al mes, equivalente al 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Una ventaja clave de esta ayuda es que cotiza para la jubilación al 125 % de la base mínima, lo que garantiza una mejora en la futura pensión. Este subsidio es ideal para mujeres que, a una edad avanzada, enfrentan mayores barreras para encontrar empleo, ofreciendo estabilidad económica a largo plazo.

4. Subsidio para víctimas de violencia de género

Una de las grandes novedades de la reforma de noviembre de 2024 es el subsidio para mujeres víctimas de violencia de género o sexual. Esta ayuda, diseñada para apoyar a un colectivo especialmente vulnerable, tiene una cuantía idéntica a los casos anteriores (escalable: 570, 540 y 480 euros). Sin embargo, su duración máxima está limitada a 30 meses. Este subsidio no solo proporciona un apoyo económico, sino que también reconoce las dificultades adicionales que enfrentan estas mujeres para reinsertarse laboralmente tras experiencias traumáticas.

¿Cómo solicitar estas ayudas del Sepe?

Si eres mujer mayor de 45 años y estás en situación de desempleo, estos son los pasos para solicitar los subsidios:

1. Inscríbete como demandante de empleo en el servicio autonómico correspondiente, como el Ecyl en Castilla y León. Allídeberás firmar el Compromiso de Actividad (BAE), que acredita tu búsqueda activa de empleo.

2. Dirígete al Sepe para gestionar el subsidio que te corresponda. Puedes consultar los requisitos y características detalladas de cada ayuda en la web oficial del Sepe (www.sepe.es).

Es fundamental que prepares la documentación necesaria, como el DNI, el certificado de demandante de empleo y cualquier otro documento que acredite tu situación (por ejemplo, en el caso de víctimas de violencia de género).

Estos subsidios representan una red de seguridad para miles de mujeres mayores de 45 años que luchan por encontrar un empleo en un mercado laboral competitivo. Con cuantías de hasta 570 euros al mes y duraciones adaptadas a las circunstancias personales, estas ayudas no solo alivian la presión económica, sino que también ofrecen una oportunidad para seguir adelante mientras se busca una nueva oportunidad laboral. Además, la reciente reforma de los subsidios ha reforzado el compromiso del Sepe con colectivos vulnerables, incluyendo medidas específicas como el subsidio para víctimas de violencia de género.

Si te encuentras en esta situación, no dudes en informarte y dar el primer paso para solicitar estas ayudas. Visita la web del Sepe o acude a tu oficina de empleo para obtener más detalles y comenzar el proceso. Tu estabilidad económica puede estar a solo un trámite de distancia.