La 'fontanera' se da de baja voluntaria en el PSOE para intentar facilitar una salida a la crisis

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La militante socialista Leire Díez dio ayer explicaciones en Ferraz sobre los audios publicados en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO y ha pedido al PSOE su baja voluntaria como afiliada, mientras socios del Gobierno y oposición han exigido al presidente Pedro Sánchez que comparezca en el Congreso para aclarar este caso. Ante una gran expectación, con numerosos medios de comunicación que esperaban a las puertas de Ferraz, la militante socialista ha comparecido durante cerca de dos horas en la sede de los socialistas, donde se ha reunido con el instructor del caso designado por el partido y después ha convocado una rueda de prensa para hoy.

"No voy a decir nada y voy a seguir sin decir nada", ha asegurado Díez a su llegada a la sede del PSOE, que ha abandonado sin hacer declaraciones.

El PSOE ha comunicado, minutos después, que tras comparecer ante el instructor Díez, ha solicitado la baja voluntaria como afiliada y ha indicado que en cuanto esta sea efectiva cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida.

El caso de Leire Díaz ha provocado el malestar entre los socios del Gobierno, con ERC, Junts y Podemos a favor de que el presidente Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones, que exigen también desde el PP y Vox. Los populares han ido más allá y han presentado este martes una denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos relacionados con los citados audios.

Para el PP, las informaciones publicadas en los últimos días son de «extrema gravedad» y evidencian la «guerra sucia del PSOE y sus satélites» contra magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el «claro objetivo» de obstruir la actuación de la justicia en las causas que afectan de manera directa a destacados miembros o exmiembros de la cúpula socialista.

Sobre la posibilidad de que Sánchez comparezca en el Congreso, la portavoz del Ejecutivo ha respondido que el presidente comparece «de manera habitual", la última vez el pasado 26 de mayo para dar cuenta del apagón, y ha recalcado que siempre que hay temas de interés para la ciudadanía ha sido el primero en asistir al Parlamento.

Pida el propio Sánchez o no comparecer, en el Congreso se acumulan ya las dos peticiones registradas, la del PP y la conjunta de ERC y Podemos, a las que se une el deseo de Junts de que el presidente acuda a sede parlamentaria para aclarar el caso. La duda ahora, por tanto, es cuándo se producirá la comparecencia, ya que en la Mesa telemática celebrada este martes la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, no ha atendido la petición de los populares, con lo que se podría haber incluido en el orden del día de siguiente pleno. Podemos y ERC creen que Sánchez debe aclarar si el PSOE «está respondiendo con prácticas antidemocráticas a las cloacas policiales que existen» en España. PNV, EH Bildu y Coalición Canaria no han querido pronunciarse de momento al respecto. Sumar ha pedido tomar medidas «serias» contra la corrupción.

El PP y los socios del presidente cercan a Pedro Sánchez para que acuda al Congreso de los Diputados a explicar el 'caso Leire Díez'