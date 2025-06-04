Aldama irrumpe en la comparecencia de Leire Díez, le acusa de mentir y lanza amenazas contra Sánchez y Santos Cerdán

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha irrumpido en la comparecencia de la exmilitante socialista Leire Díez, en la que ha asegurado que no trabaja en nombre del PSOE y que no es una "fontanera", y le ha acusado de mentir, además de amenazarla por realizar esas declaraciones a los medios de comunicación.

"Os ha mentido, es todo una pantomima (...) Se está riendo de todos los españoles", ha exclamado Aldama justo después de que Díez terminara su declaración, en las que ha dado explicaciones un día después de darse de baja como militante del PSOE tras haber sido acusada de intercambiar favores a cambio de información comprometedora contra altos funcionarios públicos.

Aldama, que estaba sentado entre el público asistente a la comparecencia, también ha amenazado a Díez tras dar su versión de la filtración de los audios. "No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar ésta (Leire Díez), Santos Cerdán y el presidente del Gobierno", ha afirmado, lanzando una advertencia también al secretario de Organización del PSOE y a Pedro Sánchez.