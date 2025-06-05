La 'fontanera' revela que ha entregado a Ferraz un pendrive con casos judiciales ajenos al PSOE

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Creado: Actualizado:

Leire Díez reveló este miércoles que ha entregado a los servicios jurídicos de Ferraz un pendrive con su investigación sobre diversos "casos judiciales" con supuestas malas prácticas policiales, algunos de los cuales ni siquiera afectan al PSOE. La supuesta 'fontanera' socialista, que negó serlo en una entrevista en el programa 'Todo es mentira', admitió en Cuatro que la memoria entregada al partido el martes tras su reunión con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán -en la que presentó su "dimisión voluntaria"- contenía "muchísima" información sobre "la investigación que estamos llevando" sobre sumarios con supuestas irregularidades por parte de los investigadores policiales.

Según la ya exmilitante socialista, el objetivo de entregar esa memoria era para que el PSOE "supiera lo que había" en esas causas. Unos procedimientos en los que hay "personas afectadas" del Partido Socialista, pero también en casos ajenos al PSOE, en los que el partido ni siquiera está personada como acusación, tal y como admitió Díez.

"Nada de lo que hay en ese pendrive debería resultar en muchos casos desconocido", apuntó la supuesta 'fontanera'. "Son cosas que están y que no ha aparecido en esas investigaciones", se limitó a afirmar Leire Díez, quien se negó a revelar cuáles son sus fuentes de ingresos actuales, a la espera de recibir el dinero que va a publicar, afirmó, por un libro sobre las "malas praxis policiales" y las víctimas de las mismas.

En todo momento, la supuesta 'fontanera' del PSOE negó que ofreciera durante la videoconferencia con el empresario a Alejandro Hamlyn una "negociación" para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. "Me tire faroles como para alumbrar una alameda", aseguró Leire Díez, antes de insistir en su tesis de que lo único que pretendía era arrancar información al Hamlyn para su libro. "Yo no puedo negociar en nombre de la Fiscalía. ¡Por favor! Yo no negocie absolutamente nada. No tiene ningún sentido", clamó la exalto cargo de Correos.

La exmilitante socialista, quien dijo que durante la reunión en el despacho cuyo contenido se ha difundido ya se barruntó que podría estar siendo grabada, afirmó que, en contra de los que se escucha en los audios, su objetivo nunca fue el de recopilar información sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO y máximo responsables de las investigaciones más delicadas que salpican al PSOE. "A día de hoy Balas está limpio como una patena porque nadie ha podido demostrar nada. Nadie ha puesto una prueba. Está impoluto", apostilló Díez antes de mostrar su "apoyo absoluto y reconocimiento absoluto a la Guardia Civil y a la UCO".

Díez señaló a Víctor de Aldama y a su abogado, José Antonio Choclán, como los autores de la grabación y difusión de esa videoconferencia y de la reunión que ella mantuvo con el comandante Rubén Villalba (imputado como miembro de la 'trama Koldo'. Y aseguró que nunca antes había visto al supuesto conseguidor hasta el encontronazo que mantuvo con él este miércoles durante su comparecencia de prensa en el hotel.