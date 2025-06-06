Puente llama «resentidos» a Madina y los críticos: "Hoy no ganarían ni la asamblea socialista de su pueblo"

Publicado por Olatz Barriuso Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes, Óscar Puente, arremetió ayer contra Eduardo Madina, compañero de partido y exdiputado del PSOE, por sus críticas al «espectáculo esperpéntico» ofrecido elmiércoles por la exmilitante socialista Leire Díez. «Los socialistas que yo conozco no van ofreciendo pactos a personas corruptas ni amenazando a miembros de la Guardia Civil», dijo Madina en la cadena Ser, donde es colaborador habitual.

En sus redes sociales, Puente retuiteó el vídeo de la intervención radiofónica de Madina, que sobrevivió a un atentado de ETA en 2002, con un texto en el que le llama «resentido». «El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha», arremetió el titular de Transportes, en un mensaje que parece ir dirigido también contra otros dirigentes y exdirigentes socialistas críticos con el silencio del partido y, singularmente, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el llamado ‘caso fontanera’. El presidente castellanomanchego, Emiliano Garía-Page, ha llegado a pedir elecciones para evitar «arrastrar» a los territorios del PSOE.

Las gestiones que supuestamente realizó la ya exmilitante del PSOE Leire Díez para lograr información comprometedora contra la UCO han avivado otra tormenta para el Gobierno, desde la oposición, que aumenta su presión desde varios frentes, y también desde Sumar, el socio de los socialistas en el Ejecutivo. Mientras Díez prosigue su periplo por todo tipo de programas televisivos para seguir defendiendo que ella solo estaba desarrollando una investigación periodística, el PSOE ha confirmado este jueves su baja en el partido, que solicitó el martes pasado a su secretario de Organización, Santos Cerdán, y que comporta el carpetazo al expediente informativo por el que declaró el mismo día en Ferraz. Sus socios exigen explicaciones.