Sánchez y los barones del PP llegan a la Conferencia de Presidentes en colisión

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los mandatarios autonómicos se enfrentarán a una nueva Conferencia de Presidentes, esta vez en Barcelona, en la que el Gobierno y los 'barones' del PP exhibirán sus diferencias en asuntos como vivienda, financiación o migración, lo que dificultará la posibilidad de acuerdos en este foro multilateral.

Los días anteriores a la celebración de la Conferencia de Presidentes han estado marcados por la amenaza de los 'barones' del PP de un posible plante al Gobierno en este foro por desacuerdos en el orden del día, aunque los 'populares' finalmente han garantizado su presencia en esta cumbre de Barcelona. Y es que el Gobierno y las comunidades del PP protagonizaron un nuevo desencuentro en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en la que no consiguieron aprobar el orden del día para esta cumbre.

Ante esto, las comunidades del PP remitieron este lunes una carta al Ministerio de Política Territorial en la que insistían en solicitar que se incluyeran hasta diez puntos en el orden del día, amenazando con la posibilidad de plantar al Gobierno en esta Conferencia de Presidentes. El Gobierno, en respuesta, anunció el martes que incluiría en el orden del día de la reunión todos los temas que las comunidades del PP exigían, lo que llevaría a abordar un total de 16 temas diferentes, seis que ya se habían consensuado y otros diez que han logrado incluir los de Alberto Núñez Feijóo. Una de las novedades de esta Conferencia de Presidentes de Barcelona es que los mandatarios autonómicos que lo deseen podrán hacer sus intervenciones en las lenguas cooficiales, ya que para ello se ha dispuesto de un servicio de traducción simultánea. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado ya de entrada sus reticencias a ponerse un pinganillo e incluso ha sugerido que se levantará del órgano multilateral si no le hablan en castellano.