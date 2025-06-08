El 'caso fontanera' saca a la luz una década de maniobras entrecruzadas en las cloacas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La publicación de las grabaciones de Leire Díez ha sacado a la luz en realidad mucho más mar de fondo que la supuesta ‘fontanería’ que operaría ahora en Ferraz. Los audios que destapan las actividades de la ya exmilitante socialista —según admiten muchos de sus protagonistas— ha hecho brotar casi una década de cloacas entrecruzadas. En esta trama se mezclan intereses partidarios de origen con afinidades políticas sobrevenidas (como la de Víctor de Aldama, convertido en ariete contra Sánchez en la creencia de que esa táctica le beneficiará en su crítica situación procesal). En todo este entramado afloran también viejos casos judiciales bajo la sombra, siempre omnipresente, del excomisario José Manuel Villarejo y sobrevuelan igualmente algunas de las causas vinculadas al fraude de los hidrocarburos más importantes del país como Hafesa, Gaslow, Villafuel o Drake. Todo ello con dos conocidos bufetes de abogados enfrentados y un enjambre de imputados revoloteando a la caza de nulidades en sus procesos ante la justicia. La ‘Operación Cataluña’ El ‘caso Leire Díez’ hunde sus raíces en la denominada ‘Operación Cataluña’, el presunto intento parapolicial del Ministerio del Interior, en manos entonces del PP y bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz, de tratar de frenar al independentismo en los momentos álgidos del ‘procés’. Desde que el empresario Javier Pérez Dolset, rey de los videojuegos, acabara en 2017 con sus huesos en la cárcel acusado de haber provocado la quiebra de su tecnológica Zed WorldWide, éste viene dedicando su vida y su dinero a perseguir las supuestas «cloacas» del Estado y las «mafias policiales». Dolset, que afirma haber destinado cinco millones de euros y 21 empleados a su particular misión, ha denunciado —también en los tribunales— haber sido «víctima» colateral de esas mafias que dice combatir cuando Villarejo, en el llamado ‘proyecto Brod’, le espío por el supuesto encargo de rivales empresariales que querían robarle su empresa. Y que a cambio habrían entregado al excomisario información de la familia Pujol y del Govern de Artur Mas.

Teijelo, abogado con excelentes relaciones con el PSOE, tiene otro cliente clave en esta tela de araña. Se trata del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, quien formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO y está imputado por estar supuestamente a sueldo en una de las tramas del fuel liderada por un socio de De Aldama. Además de haber denunciado irregularidades en la UCO, Sánchez Yepes acusa al excapitán Juan Vicente Bonilla García, jefe de Fuentes de la unidad de la Guardia Civil de ocultar información para favorecer al PP. Según la versión de De Aldama y de su entorno, los movimientos de Díez, ayudada por Teijelo y Peréz Dolset, han tenido como principal objetivo, más allá de buscar trapos sucios contra el Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción de la UCO que dirige Balas, intentar conseguir material para desacreditar la versión del presunto cabecilla de la ‘trama Koldo’ a fin de bajar la presión sobre el PSOE; sobre todo, tras la imputación por el Supremo de José Luis Ábalos. De Aldama cree que, en particular, el intento de acercamiento a Villalba —al que, según las actas que él mismo redactó, Díez ofreció rehabilitarlo a cambio de información— tenía como propósito sacarle datos sobre el supuesto cabecilla de la trama corrupta que salpica al exministro de Transportes y ex número tres del PSOE. De Aldama decidió poner un «cebo» a la presunta ‘fontanera’, en clara referencia a las reuniones filtradas con Hamlyn y Villalba. Esas operaciones, que han acabado con Díez fuera del PSOE, al parecer no terminaron de contentar al empresario, quien el miércoles reventó la tumultuosa comparecencia de prensa de Díez, que tuvo que salir escoltada por Pérez Dolset. Según fuentes cercanas al caso, hay documentadas una treintena de reuniones entre 2024 y 2025 de Díez con diferentes personajes.