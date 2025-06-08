Feijóo pide elecciones generales a Pedro Sánchez: "Hágalo si es tan demócrata"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez.Borja Sanchez-Trillo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este domingo a los españoles a "no callar" y "rebelarse contra la degradación" del actual Gobierno a través de "una revolución de la decencia y de la libertad" en las calles hasta que haya elecciones. De hecho, ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a tener el "coraje" de ir a las urnas, al tiempo que le ha pedido que deje de "esconderse" y de "huir" ante los casos de presunta corrupción que se están conociendo.

"España necesita una revolución, la revolución de la decencia y de la libertad. Y la vamos a liderar desde las calles y hasta las urnas, pasando por las instituciones. Y para esa revolución que comienza hoy, cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de nuestro país", ha proclamado Feijóo en la concentración que el PP ha convocado en la Plaza de España de Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia'.

Pide a Sánchez que deje de "esconderse"

Durante su intervención, el líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno que "deje de esconderse", de "mentir" y de "huir". "España está preparada y yo estoy listo y solo falta que usted encuentre el coraje para poner las urnas y preguntar a los españoles", ha proclamado.

El líder del PP ha asegurado que "esto no va de siglas". "Y ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto. Esto va de algo mucho más grande, esto va de decencia, de dignidad democrática, esto va de España. Y esto es lo que hemos venido a defender", ha proclamado.

Los miles de asistentes han coreado lemas como 'Pedro Sánchez, dimisión' o 'Democracia, dimisión' y han contado desde antes de las 11.00 horas con la animación de DJ Pulpo, que ha clamado contra las "mentiras" de Pedro Sánchez.

Críticas de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo que cuando la "democracia popular suplanta a la liberal se entra en dictadura" y ha criticado que "en la España de Sánchez" el que discrepa "está acabado, sea del partido que sea, sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la concentración convocada este domingo por el Partido Popular, bajo el lema 'Mafia o democracia', en la plaza de España de Madrid, donde la presidenta regional ha subido al atril animada por unos asistentes que le han gritado "Tú sí que vales".

En un discurso dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la jefa del Ejecutivo madrileño ha agradecido al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haber convocado esta concentración porque para ella lo que se está "viviendo es inédito", por lo que ha pedido a los asistentes que nada les "sea indiferente".

"Que no nos acomodemos, que no nos acostumbremos, porque se han acabado las reglas, el pundonor, el respeto por la verdad, el pensar en lo de todos (...) ahora en la España de Sánchez el que discrepa está acabado, sea del partido que sea, sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo. Y eso no es la España alegre, brava y generosa que nos hemos dado entre todos durante décadas", ha dicho.

Durante su intervención también ha reiterado que la "herencia de Sánchez" se va a pagar en España "por décadas" y que "cuando tres valen más que dos, al margen de la ley, se entra en dictadura, que es precisamente lo que pretenden dictar desde el Tribunal Constitucional".

"Que un poder -ha añadido- está por encima de otro y todos al servicio de Sánchez. Y esto es lo que lleva sucediendo tantos años en País Vasco, en Navarra, en Cataluña. Abramos los ojos, ¿cuánto más tiene que ocurrir?".

Ha sido en este momento en el que los asistentes han coreado "democracia, dimisión", y la presidenta regional les ha espetado que "todo ese deterioro político institucional tiene que llegar a su fin".

"Depende de todos los que estamos aquí. Gracias presidente Feijóo por haber tenido el valor y el compromiso de juntarnos hoy aquí, esta mañana, por dar un paso adelante ante la situación que vive España, gracias por unirnos en esta región de todos (...) la falta de libertad que se vive en España que no nos impida decir la verdad", ha expresado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha zanjado su intervención con otro mensaje a Sánchez: "Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a los españoles a través de prácticas mafiosas. Basta de arrinconar, de perseguir y despreciar a la verdad. Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a esta España plural y de todos. Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad. Viva Madrid".