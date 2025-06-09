Feijóo llama a «rebelarse contra la degradación» y reta a Sánchez: «Ríndase"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este domingo a los españoles a «no callar» y «rebelarse contra la degradación» del Gobierno a través de «una revolución de la decencia» en las calles hasta que haya elecciones. De hecho, ha retado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dejar de «esconderse» ante los casos de presunta corrupción que se están conociendo y tener el «coraje» de ir a las urnas, «rindiéndose a la democracia». «España necesita una revolución, la revolución de la decencia y de la libertad. Y la vamos a liderar desde las calles y hasta las urnas, pasando por las instituciones. Y para esa revolución que comienza hoy, cuento con todos los ciudadanos honestos y libres de nuestro país», ha proclamado Feijóo en la concentración que el PP ha convocado en la Plaza de España de Madrid bajo el lema ‘Mafia o democracia’. Durante su intervención, Feijóo ha cifrado en más de 100.000 personas los asistentes a esta movilización, en la que ha estado arropado por casi todos ‘barones’ territoriales del PP —por motivos de agenda se ausentaron los presidentes de Aragón, Cantabria y La Rioja— y por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rebajado la cifra de asistentes a unas 50.000 personas. Los miles de congregados en Plaza de España, donde las temperaturas marcaban 34 grados, han coreado lemas como ‘Pedro Sánchez, dimisión’. Además, han contado desde antes de las 11.00 horas con la animación de DJ Pulpo.

Se ha sumado también a esta convocatoria, el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exportavoz parlamentaria de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y el expresidente del PP catalán y exfundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras. Feijóo, que en la última semana había pedido que no hubiera simbología del PP para atraer a votantes de PSOE y Vox, ha resaltado en su discurso que «esto no va de siglas». «Y ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto. Esto va de algo mucho más grande, esto va de decencia, de dignidad democrática, esto va de España. Y esto es lo que hemos venido a defender», ha proclamado. Durante su intervención, el líder del PP ha acusado al Gobierno de haber «manchado» y llenado todo de «corrupción, cloacas y mentiras», subrayando que «España no es un cortijo» y los españoles no son «siervos» de Sánchez. Según Feijóo, Sánchez quiere «una sociedad anestesiada», que «no salga a la calle». Sin embargo, ha asegurado que los implicados en todos los escándalos tendrán que responder ante la Justicia. «El Estado funcionará. Los españoles responderán y yo estaré a altura de este gran país», ha afirmado.

