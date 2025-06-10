La jueza ve «fraude de ley» en el «aforamiento repentino» de Gallardo

Publicado por Agencias Badajoz Creado: Actualizado:

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que decida si es competente para asumir el caso del diputado de la Asamblea de Extremadura Miguel Ángel Gallardo, «a la vista de los posibles indicios de responsabilidad criminal que se desprenden». En su exposición razonada, señala que el 21 de mayo se expidió la credencial de diputado autonómico a Miguel Ángel Gallardo, un día antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral. Así, la jueza Biedma explica que «lo relevante» en este procedimiento «no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado, sino la forma en la que ha tenido lugar y la finalidad buscada", ya que según recuerda, para que Gallardo pudiera entrar como diputado en la Asamblea no fue «por causa de la dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista de candidatos, sino de cinco en total». Todas ellas renunciaron «de forma exprés y conjunta", y a juicio de la jueza, «parece ser que con la finalidad única de que Miguel Ángel Gallardo pasara a ostentar la condición de diputado, y por consiguiente, de aforado", apunta Biedma. Para la jueza es «muy significativo» que un notario se desplazara a a la sede del PSOE de Extremadura, en Mérida, el 19 de mayo, con la «única finalidad» de que los cuatro candidatos que ocupaban los puestos previos al de Gallardo en la lista electoral, «renunciaran expresamente a ser proclamados diputados en la Asamblea de Extremadura». Esto denota «un plan previamente concebido y organizado", ya que los cuatro candidatos, de los que tres no viven en Mérida, «fueron convocados expresamente con tal finalidad", señala la jueza Beatriz Biedma, quien añade que «continuando con la celeridad", al día siguiente, 20 de mayo, una diputada socialista en la Asamblea presenta su renuncia. Posteriormente, el 21 de mayo, la Junta Electoral de Extremadura expide la credencial de diputado a Miguel Ángel Gallardo, relata la jueza. Para Beatriz Biedma, esta «maniobra» de Gallardo, «sería contraria a lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley Orgnánica del Poder Judicial".