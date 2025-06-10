La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en busca de contratos de obra civil

El exministro de Transportes José Luis Ábalos en la comisión del Parlamento de Canarias el 26 de mayo. EFE/ Ramón De La Rocha.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando desde primera hora de este martes la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia en el marco de la investigación abierta contra él en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, los agentes del instituto armado buscan en el domicilio del exministro de Transportes documentación sobre contratos de obra civil, unas diligencias que por el momento se mantienen bajo secreto.

Es la primera vez que la UCO registra una propiedad del también exdirigente socialista, investigado en el alto tribunal por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias o cohecho en la causa que comenzó en torno a supuestas comisiones en contratos de mascarillas en plena pandemia, pero que se extiende también a posibles irregularidades en otros contratos.

Según las fuentes, la documentación que busca la Guardia Civil en el domicilio que tiene Ábalos en la ciudad de Valencia estaría relacionada con algunas de las supuestas comisiones a las que aludió el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Aldama, también investigado en el Tribunal Supremo, apuntó al supuesto pago de comisiones a altos cargos y habló de obras preadjudicadas vinculadas al Ministerio de Transportes en diferentes declaraciones judiciales.

La primera de esas declaraciones se tradujo en su salida de prisión por otra causa judicial que pesa contra él -un presunto macrofraude en el sector de hidrocarburos- tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.