Muere en Picos de Europa un senderista alemán de 74 años

Imagen de archivo (9/6/2022) de de los Picos de Europa desde la localidad cántabra de Tama. EFE/Pedro Puente Hoyos

Un senderista alemán de 74 años ha fallecido mientras realizaba una ruta en la base del circo de Fuente Dé (Picos de Europa), según informan fuentes del 112.

Las fuentes indican que el martes por la tarde unas personas que transitaban por ese lugar advirtieron en el senderista una "actitud errática" y dieron aviso a esta unidad de emergencias pasadas las 18.40 horas.

Desde el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria se movilizó para atender el suceso al equipo del helicóptero de rescate, a bomberos y al 061, que desplazó también a personal del SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) y a la Guardia Civil.

A su llegada, los bomberos autonómicos comprobaron el estado del senderista, lo aseguraron en una camilla de rescate y lo portearon hasta una zona accesible para los sanitarios del Servicio Cántabro de Salud, punto al que llegó también el equipo de rescate helitransportado.

Durante la atención, el hombre entró en parada cardiorespiratoria; los facultativos trabajaron para revertirlo con técnicas de recuperación avanzadas, que no tuvieron resultado.

Las causas concretas del fallecimiento no se conocerán hasta que se realice la autopsia, pero fuentes del 112 señalan que el cuerpo, que quedó bajo custodia de la Guardia Civil, no presentaba heridas ni señales que pudieran apuntar a que el hombre había sufrido una caída.