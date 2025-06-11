Un tribunal no ve homófobo un ataque al grito de "maricones de mierda, os vamos a matar"

Publicado por EFE Sevilla Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la mayor parte de la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla que castigó como ataque homófobo la agresión a un grupo de jóvenes al grito de "maricones de mierda, os vamos a matar" por parte de otros siete en la Feria de Abril de 2018.

"No está debidamente acreditado que las expresiones proferidas contra los denunciantes, siendo claramente ofensivas e hirientes, incidiendo en la orientación sexual de algunos de ellos, obedecieran a un propósito de denigrarlos, desairarlos o humillarnos por razón de su pertenencia al colectivo gay", recoge expresamente la resolución del TSJA.

El alto tribunal andaluz, de acuerdo a la sentencia a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, ha estimado de forma íntegra los recursos de apelación de tres de los procesados y los absuelve de los delitos por los que fueron condenados, mientras que estima en parte los de otros cuatro, al absolverlos del delito contra la dignidad y mantener la condena por lesiones leves.

El TSJA no acepta el relato de hechos probados por la Audiencia de Sevilla y considera ahora que, sobre las 6:30 horas del pasado 21 de abril de 2018, varios jóvenes estaban en una churrería instalada en la calle Alfredo Kraus de Sevilla, donde está ubicada la popularmente conocida como 'Calle del Infierno' de la feria, momento en que pasaron por allí los siete procesados.

"Por causas que se desconocen", indica la nueva redacción, uno de los acusados se acercó a uno de los chicos, de 31 años, y le preguntó qué estaba hablando de él, al tiempo que lo llamaba "maricón de mierda".

En ese momento, se desencadenó un ataque a golpes al que se unieron el resto de acusados y otras personas que los acompañaban.

"Esto os pasa por maricones"

Profirieron en contra del atacado y sus amigos, dos de ellos homosexuales al igual que él, otras frases insultantes y amenazas como "maricones de mierda", "os vamos a matar", "esto os pasa por maricones" y otras consignas semejantes de naturaleza homófoba.

A consecuencia de los golpes recibidos, el joven cayó al suelo, donde "indefenso" fue nuevamente atacado, mientras que uno de sus acompañantes trató de ayudar a su amigo, pero fue golpeado igualmente.

La Audiencia de Sevilla condenó a los siete acusados como autores de un delito contra la dignidad y a algunos de ellos, además, como autores de uno o varios delitos de lesiones.

"Un malentendido", según el TSJA

A pesar de esa primera sentencia, el TSJA duda de que la intención de los acusados fuera "humillar o lesionar" la dignidad de los perjudicados debido precisamente a la orientación sexual de alguno de ellos.

Según la Sala, de las declaraciones cabe deducir que el grupo del que formaban parte los acusados y otras personas no identificadas "no decidió al unísono atacar a los denunciantes".

"La única persona que conocía con certeza la condición homosexual de uno de los perjudicados trató en un primer momento de mediar entre su amigo" y el atacado, indica el TSJA, que abunda en la hipótesis de que lo ocurrido obedeciera a "una confusión o malentendido" inicial más que a un "propósito de humillarlo por su condición sexual".

En este sentido, apunta que parece más bien que lo ocurrido fue fruto de una "situación incontrolada" por un malentendido, inicialmente solo entre dos personas, que provocó la inmediata intervención de todos o gran parte de los que acompañaban a ese agresor inicial".