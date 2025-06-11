España y Reino Unido fijan el nuevo estatus de Gibraltar y borran la Verja

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea, España y el Reino Unido consensuaron este miércoles el estatus de Gibraltar tras la salida de Gran Bretaña del marco europeo, el último fleco que quedaba en la relación entre ambos bloques después de la salida británica de la UE hace más de cinco años, un acuerdo que pone fin a la verja del Peñón y elimina barreras y controles tanto para personas como para mercancías. El pacto se ha ultimado durante un breve encuentro en Bruselas entre el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares; su homólogo británico, David Lammy; el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el comisario europeo responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, la cuarta reunión al máximo nivel político entre las cuatro partes. «El principal objetivo del futuro acuerdo es garantizar la prosperidad futura de toda la región. Para ello, se eliminarán la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el mercado único de la UE y la unión aduanera», señalaron en un comunicado conjunto. La cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido el pasado 19 de mayo sirvió para dar un nuevo impulso a unas conversaciones complejas que se habían desarrollado en casi una veintena de rondas de reuniones técnicas a diferentes niveles que se han celebrado en las diferentes capitales involucradas.

Desaparece la Verja

Con el pacto de este miércoles, la verja física que separa España de la colonia británica desaparecerá para facilitar el tránsito de las 15.000 personas que se mueven diariamente entre ambos territorios y los 300.000 andaluces de la zona, según ha cifrado Albares. Bajo los términos acordados, en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar se llevarán a cabo controles fronterizos duales que se mantendrán como hasta ahora por parte de Gibraltar y que España llevará a cabo por parte europea.

España asumirá controles

Este era uno de los puntos más conflictivos de la negociación para el lado británico y gibraltareño, que pedían que Frontex hiciese esos controles por parte del bloque europeo. Preguntado sobre la posibilidad de que España pueda llegar a negar la entrada de ciudadanos al Peñón, Albares apuntó que «el espíritu hoy en la sala es que el acuerdo funcionará en beneficio de la gente». «No veo ningún problema. Al contrario, veo las oportunidades», añadió Albares. El Reino Unido, por su parte, valoró en un comunicado que el acuerdo aporte «una solución práctica para evitar la necesidad de pesados controles y largos retrasos en la frontera», aunque reconoce que «funcionarios españoles serán responsables de garantizar la integridad del área Schengen». Se trata de un modelo similar, dijeron «al de la policía francesa que opera en la estación (londinense) de St Pancras». En el caso del aeropuerto del Peñón, donde también hará controles España, Londres apunta a que esto abre el camino para que los vuelos a destinos de la UE operen desde y hacia el aeropuerto de Gibraltar, lo que dará al Peñón «más conectividad con el continente».

Convergencia en los impuestos

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se estrechará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. Gibraltar tendrá que incrementar poco a poco los impuestos sobre productos como el tabaco para «evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad de toda la región». Albares explicó que quedar «conectado» con la unión aduanera implica para Gibraltar una «convergencia fiscal con el resto de la UE». «Lo que se busca es que haya una competencia justa para todos», añadió.

La cuestión de la soberanía

El acuerdo no entra en la disputa sobre la soberanía del Peñón y ambas partes aseguran que «salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción».

Final de un largo camino

El acuerdo llega casi nueve años después de que el Reino Unido decidiera en un referéndum la salida de la UE en junio de 2016 y cuatro años y medio tras el ‘Acuerdo de Nochevieja’, en el que se dibujó el encaje de la colonia británica tras el Brexit. Gibraltar era el último escollo que quedaba por resolver en la relación entre la UE y el Reino Unido, desde que en marzo de 2023 se llegara a un acuerdo sobre Irlanda del Norte.

Próximos pasos

El hito de este miércoles consiste en un acuerdo político sobre el contenido del pacto que ahora se tendrá que desarrollar en un texto legal, con un camino «despejado» para que los negociadores lo ultimen «rápidamente» y se pueda proceder a la firma y ratificación. Sefcovic, por su parte, se mostró «absolutamente convencido de que este acuerdo será ratificado, porque es un buen acuerdo». «El acuerdo refirma nuestro mutuo compromiso para abrir un nuevo capítulo en la relación entre la UE y Reino Unido», escribió en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien el mes pasado cerró acuerdos con Londres en materia de defensa y de pesca, que representaron el renacimiento de la relación tras el Brexit.