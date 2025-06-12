La UCO registró una empresa por la que se interesó Santos Cerdán

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ‘caso Koldo’ entró en una nueva dimensión el pasado 5 de junio cuando el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO entregó al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un vasto informe, todavía secreto, que versa sobre supuestos amaños millonarios de obra pública en la época de José Luis Ábalos al frente de Transportes. Ese esperado informe, encargado por el propio instructor a los agentes hace semanas provocó que el martes, de forma simultánea al registro de la casa de José Luis Ábalos en Valencia, los funcionarios allanaron o se personaron para requerir información en diferentes empresas de construcción, supuestamente beneficiadas con contratos públicos irregulares gracias a la mediación de la ‘trama Koldo’. Según fuentes de la investigación, en el centro de esta nueva fase de la investigación, que «trasciende» ya a los propios Ábalos y su exasesor Koldo García, están firmas de Bizkaia, Granada, Valencia, Madrid y Navarra. En esta última comunidad precisamente el martes y con el mismísimo teniente coronel Antonio Balas —el mando de la Guardia Civil que era el objetivo principal que quería cobrarse la exmilitante del PSOE Leire Díez— al frente del operativo fue allanada la sede en Pamplona de la empresa Servinabar 2000 Obras y Servicios. Esta compañía ganó la adjudicación por 76 millones —en una UTE con Acciona y Osés Construcciones— del desdoblamiento de los túneles de Belate, en Navarra. Esta obra, que ha sido objeto de denuncias por las supuestas irregularidades que detectaron los propios técnicos durante la licitación en 2023, es además una de los cincos contratos por los que Santos Cerdán se interesó el pasado 9 de mayo, cuando por primera vez en su trayectoria como diputado preguntó en el Congreso por las adjudicaciones de obras civiles en Navarra. Precisamente, esta intervención se produjo después de que diferentes medios apuntaran la posibilidad de que hubiera comunicaciones entre él y Koldo García sobre contratos de obras en Transportes y que estos supuestos mensajes iba a componer el grueso del informe de la UCO sobre la intervención de Cerdán.