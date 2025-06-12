El vídeo del PP hecho con IA sobre la 'banda del Peugeot': "Queda uno para que caigan todos"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP ha publicado un video con Inteligencia Artificial que muestra a la 'banda del Peugeot', en referencia a la campaña que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ser elegido secretario general del PSOE en 2017, y en la que tuvo el apoyo del entonces secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos; su exasesor cuando fue ministro de Transportes, Koldo García; así como el actual 'número tres' de los socialistas, Santos Cerdán.

Los de Alberto Núñez Feijóo han vuelto a recurrir a esta herramienta después de que se haya filtrado en varios medios de comunicación una grabación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que Cerdán hablaría con Ábalos y Koldo García del supuesto cobro de comisiones.

"Esta historia comienza en 2017, cuando cuatro amigos se recorrieron España en un peugeot para ganar las primarias del PSOE. Y lo consiguieron. E incluso llegaron al Gobierno", comienza el vídeo con una locución en off durante la cual se muestra a Sánchez, Ábalos, Koldo García y Cerdán a través del espejo retrovisor de un coche, e incluso a la esposa del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, despidiéndoles.

Continúa con el discurso de Ábalos en el Congreso durante la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy en 2018, en el que dijo: "Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal". Después, una sucesión de fotos de los implicados junto a recortes de prensa con titulares que les implican en presuntos casos de corrupción.

"Siete años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. A Koldo se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohechos. A Ábalos se le imputan cuatro delitos, pisos de lujo, mujeres enchufadas y fiestas en paradores. Y a Pedro, que según él, no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor", prosigue el montaje.

Por último, y como si fuera el tráiler de una película, se presenta el título 'La banda del peugeot, próximamente en tus tribunales', en la aparecen los protagonistas riendo mientras Sánchez conduce. El vídeo acaba con el hermano de este último, David Sánchez, delante de un cartel de "Badajoz", donde se le investiga por presunto tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación y adjudicación de una plaza de empleo público en la Diputación de Badajoz.