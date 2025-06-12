Sánchez resta importancia al presunto amaño de las primarias de 2014 por dos votos: "Gané por más de 17.000"

El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE en Ferraz, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).Gabriel Luengas - Europa Press

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia al presunto amaño de las elecciones primarias en el PSOE en el año 2014 al que apunta la UCO en su informe porque hablan de dos votos irregulares, pero él se impuso por "más de 17.000 votos".

En una declaración desde la sede del PSOE, en Ferraz, para dar explicaciones de la dimisión del hasta hoy secretario de Organización, Santos Cerdán, Sánchez ha asegurado que los procesos de primarias en su partido tienen "garantías".

"Creo que ese whatsapp, ese comentario de dos votos, ¿qué quiere que le diga? A mí me decepciona muchísimo, pero, lógicamente, la limpieza y las garantías de ambos procesos de primarias son totales", ha indicado desde Ferraz, donde no comparecía desde el año 2018.

En ese sentido, Sánchez ha recordado que se presentó como candidato a las primarias en dos ocasiones, en 2014 y en 2017, con alrededor de 130.000 personas militando en el PSOE y ha hecho hincapié en que en la primera de ellas se impuso por más de 17.000 votos sobre Eduardo Madina, el siguiente que obtuvo más apoyos.

"Esta es una organización seria, con independencia de que pueda ocurrir algún hecho lamentable como el que usted antes señalaba", ha enfatizado.

Sánchez se ha pronunciado así sobre una parte del informe de la UCO que recoge una conversación entre Cerdán y el ex asesor Koldo García, en la que el primero le ordena incluir dos votos en la urna de personas que no habían votado.

"Cuando termine apunta como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", escribió Cerdán a García el 13 de julio de 2014. "Ya está" le respondió este.