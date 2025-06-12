Declarado nulo el juicio de Weinstein por violación en Nueva York tras amenazas de jurados

Publicado por Guillermo Azábal Nueva York Creado: Actualizado:

Un juez del Tribunal Supremo del estado de Nueva York declaró nulo este jueves el juicio por violación en tercer grado que enfrentaba en dicha ciudad Harvey Weinstein, después de que el presidente del jurado informara ayer de amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel.

Dicho representante del jurado solicitó hoy no incorporarse a las deliberaciones y el juez encargado, Curtis Farber, declaró nulo un proceso, que llevaba atascado desde el viernes pasado por las enormes diferencias del panel en cuanto a este cargo de violación, relativo a la denuncia de la actriz Jessica Mann.

Este fallo de hoy no invalida el veredicto ayer del mismo jurado, que halló a Weinstein culpable de agredir sexualmente a la asistente de producción Miriam Haley en 2006, un delito que puede acarrearle hasta 25 años de cárcel.

La Fiscalía anunció que planea volver a juzgar a Weinstein por el cargo de violación en tercer grado y que Mann “está dispuesta y desea continuar” con el proceso. De hecho, ya se ha programado una audiencia para el 2 de julio por dicho cargo.

En la vista de ayer, el productor de 'Pulp Fiction' fue absuelto de otro cargo del mismo tipo por un incidente ocurrido en 2013 con la exmodelo polaca Kaja Sokola, lo que demuestra el alto nivel de controversia que ha rodeado todo el proceso.

"Aprecio todo el trabajo que ustedes han hecho, pero las deliberaciones sobre este cargo terminan aquí. Declaro el juicio nulo tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Eso no les describe negativamente, estas cosas pasan. Por favor, cuando se marchen de aquí, vayan con respeto los unos por los otros y sin hablar entre ustedes", despidió Farber al jurado.

Los doce miembros de este panel -siete mujeres y cinco hombres- tuvieron la oportunidad de pronunciarse a Farber en un aparte tras anularse el juicio.

"Están muy decepcionados por no haber conseguido un veredicto", trasladó el magistrado una vez de vuelta a la sala.

Minutos antes de que se declararse nulo el proceso, extremo al que se llegó tras consultar la negativa del presidente del jurado a reincorporarse a las reflexiones conjuntas, el polémico abogado de Weinstein, Arthur Aidala, llegó a acusar al juez y a la Fiscalía de incumplir con su deber de "proteger al pueblo".

Dijo que el presidente del jurado "rechazó ya ayer dos veces volver a la sala de deliberaciones. Son circunstancias únicas. Él dijo ayer que tenía miedo, el Tribunal Supremo de Nueva York tiene la obligación de protegerlo. ¿Por qué le pidió que volviera? Es vergonzoso. Usted le preguntó quién o cuántos eran los de las amenazas, pero no solicitó al resto que entraran para averiguar qué estaba pensando", afirmó Aidala

Solo falta "que le peguen un puñetazo para anular el juicio"

Y añadió: "Lo siguiente será que le peguen un puñetazo para declarar que este juicio está acabado".

La Fiscalía, hasta la anulación del juicio, había mantenido que el testimonio del presidente del jurado era "vago" y que las explicaciones acerca de las "supuestas amenazas" no eran "demasiado creíbles".

Ha sido tal la división que ha generado la decisión acerca del cargo relativo a Mann que el jurado solicitó en repetidas ocasiones revisar su expediente clínico -aportado como prueba por la Fiscalía-, transcripciones de su testimonio, e intercambios de correos electrónicos entre ella y Weinstein.

Hasta el punto de que los miembros del panel también pidieron que se les aclaran las reglas de la deliberación, el significado del concepto de 'duda razonable', las implicaciones del delito de violación en tercer grado, y cómo desenvolverse ante el escenario de profundo desacuerdo en el que estaban inmersos.

Además, el presidente del jurado había alentado antes en dos ocasiones de que estaba produciéndose situaciones anómalas dentro de las deliberaciones y fue ayer mismo cuando reveló que fue objeto de amenazas por parte de otro miembro con una visión sobre el caso diferente a la suya, quien supuestamente le habría intimidado con un "te veo ahí fuera".

El juez Curtis Farber le había permitió al presidente del panel reflexionar aparte y no volver a la sala habilitada en la corte para ello si temía por su integridad física.

Así, tras un juicio de seis semanas y otra de tumultosas deliberaciones, con una treintena de testigos pasando por el estrado, Weinstein ha sido hallado culpable de un cargo de agresión sexual en primer grado, absuelto del otro del mismo tipo y se ha anulado su juicio por el presunto delito de violación en tercer grado.

El cofundador del estudio Miramax, cuya oleada de denuncias en contra impulsó al movimiento #MeToo a escala internacional en 2017, continúa hasta el día de hoy recluido por el momento en la prisión del neoyorquino Hospital Bellevue debido a la leucemia y otros problemas cardíacos que padece.