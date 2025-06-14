La trama intentó mordidas desde Venezuela: «Que Guaidó hable con Pedro»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los audios recopilados por la Guardia Civil en el caso Koldo muestran que el exasesor del exministro José Luis Ábalos mantenía contactos con otros países y recogen, por ejemplo, cómo en 2019 intentó interceder para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hablara con Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana. Guaidó acababa de ser reconocido por España y por otros países europeos como «presidente encargado» de Venezuela, después de que el Gobierno diera un plazo a Nicolás Maduro para que convocara elecciones. En una conversación grabada en abril de ese año y recogida en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado en el Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso EFE, Koldo García explica a Ábalos sus contactos y le explica que puede llegar a cobrar 500.000 euros al mes durante tres años por mediar en un acuerdo petrolero. El asesor se ha reunido con personas del equipo de Guaidó y, según dice, los puso en contacto con los responsables de Exteriores en Moncloa, donde el ahora ministro José Manuel Albares era secretario general de Asuntos Internacionales. Koldo García habla «del que lleva exteriores», «uno de gafitas, pequeño» y destaca que «hablaron con ellos, les recibieron en Moncloa» y que «están encantados».

Una petrolera pública

Según su relato, Guaidó estaba «sumamente agradecido» porque sabía que Ábalos se había esforzado para que fueran reconocidos por el Gobierno y su equipo se iba a hacer cargo de una petrolera pública venezolana con sede en Estados Unidos. El venezolano, según Koldo García, quería darle las gracias personalmente a Pedro Sánchez y pedirle que mandara ayuda para los 200.000 españoles que vivían en Venezuela. El ministro parece que no endiente bien lo que le cuenta su asesor. — «Tío (...) te haces unas pajas mentales»—, pero este le insiste y le explica que cuando la petrolera firme un determinado contrato, él tendrá una recompensa. — Ábalos: «Pero vamos a ver, qué me quieres decir, porque como hemos mediado me va a caer algo, ¿eso es lo que me quieres decir? Y ya está». — García: «Sí, exacto, te va a quedar medio al mes durante tres años». El exministro se ríe y parece que sigue sin entender. — Ábalos: «¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?» — García: «Sí señor, las empresas petrolíferas funcionan así». — Ábalos: «No, sé como funciona esto. Y sé que tu cierras esto y se te queda durante un tiempo (ininteligible) 500.000 pavos al mes. Para asegurarnos que se haga un contrato» Pasan después a hablar de otros temas y, antes de concluir la conversación, el asesor le insiste en que no olvide pedir a Sánchez que llame a Guaidó. «Que tenemos el teléfono», dice. El ministro dice que no lo tiene claro porque cree que ya han hablado y no quiere hacer el ridículo y Koldo García señala que va a confirmarlo. «Lo hablo ahora y te digo, pero él no ha hablado y está loco por darle las gracias y pedir ayuda humanitaria para 200.000 españoles».

Financiación irregular

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán no hay ningún indicio de una posible financiación irregular del PSOE, y ha defendido que su partido «no tapa la corrupción sino que la extirpa». En declaraciones a los medios en el Ministerio de Justicia, Bolaños, que ha señalado que la cuestión de confianza «no está encima de la mesa", ha reconocido que este jueves fue un día triste para el PSOE. «Comprendo la indignación, el rechazo, el disgusto y la decepción de tantos ciudadanos que ayer conocieron como nosotros el informe de la UCO. No solo lo comprendo, sino que lo comparto", ha destacado. Ha señalado que «ningún partido político está libre de tener comportamientos irregulares individuales", pero ha insistido en que lo que les diferencia es la respuesta inmediata ante cualquier indicio de un comportamiento irregular «para poder seguir mirando a la cara a las millones de personas que confían en nosotros». "En cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado. El PSOE no tapa la corrupción, el PSOE lo extirpa cuando tiene el más mínimo indicio y así vamos a seguir haciéndolo", ha aseverado. A preguntas de los periodistas sobre conversaciones recogidas en el informe de la UCO que hablan de un «impuesto» que pueda apuntar a una financiación irregular del partido, Bolaños lo ha negado. "El informe de la UCO tiene 490 folios y es un informe muy sólido. En ninguna de las líneas de esos 490 folios hay ningún indicio de una posible financiación irregular", ha asegurado. Ha explicado que la referencia al «impuesto» que aparece en el informe de la UCO es la cuota voluntaria que los cargos públicos y militantes del PSOE abonan al partido en función del salario que cobran como cargo público. «A esto internamente en el partido lo llamamos el impuesto». Ha recordado, no obstante, que para «que podamos quedarnos tranquilos por completo", el PSOE va a solicitar una auditoría externa. «Estoy convencido que llegará a la conclusión de que no hay ninguna afectación porque ya lo ha dicho el Tribunal de Cuentas». Preguntado por la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, Bolaños ha dicho que esta es una prerrogativa del propio presidente, no de los grupos parlamentarios. «No poner encima de la mesa cuestiones que no están encima de la mesa». Ha destacado que la mayoría parlamentaria del Gobierno «se demuestra en el día a día en las votaciones que se celebran» y se ha referido a la que se celebró este jueves en el Congreso de los Diputados, que permitió superar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de reforma del Poder Judicial. «Ganamos la votación con la misma mayoría que se consiguió la investidura de Pedro Sánchez", ha subrayado. "Esa es la estabilidad de la legislatura. Ganamos en torno a un 90 por ciento de las votaciones en el Congreso. Las ganamos y, por tanto, para mí esa es la estabilidad", ha indicado. Por último, Bolaños ha pedido no hacer «elucubraciones».