Hallan muerta a una mujer con aparentes signos de violencia en una casa de Burgos

Una mujer ha sido hallada muerta este sábado con signos de violencia en una vivienda situada en la localidad burgalesa de Santa Cruz del Valle UrbiónEFE

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Una mujer ha sido hallada muerta este sábado con signos de violencia en una vivienda situada en la localidad burgalesa de Santa Cruz del Valle Urbión, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El cuerpo de la mujer, de 39 años, ha sido encontrado en torno a las 17.30 horas, en este municipio que dista unos 45 kilómetros de la capital burgalesa.

Por el momento se desconoce la forma en la que se produjo el suceso, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer lo sucedido.

La Subdelegación del Gobierno en Burgos ha dicho por el momento que durante la tarde se ha encontrado el cadáver de una mujer en su domicilio de Santa Cruz del Valle de Urbión, que la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación y que habrá que esperar al resultado de la autopsia que determinará las causas. EFE