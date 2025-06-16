Koldo y Ábalos fantaseaban con un retiro dorado en la UE con «13.000 brutos»

Publicado por MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Creado: Actualizado:

Es el último de los audios de los grabados en secreto por Koldo García que la Guardia Civil ha incluido en el informe que ha acabado con Santos Cerdán. Son casi 40 minutos grabados de tapadillo por el asesor con su Iphone 12 Plus a las 13:22 horas del 23 de noviembre de 2023. El chófer y su todavía 'jefe', José Luis Ábalos, están en un bar, muy probablemente el del Congreso de los Diputados, haciendo balance de una trama criminal que parece acorralada, pero que ninguno de los dos da por muerta del todo.

En esa fotografía fija —tres meses antes de que la 'operación Delorme' en febrero de 2024 acabe detonando el 'caso Koldo'-, Ábalos y su escudero todavía no han tirado la toalla. Saben que es probable que sus mejores tiempos, con el Ministerio de Transportes convertido según la investigación en una oficina 24/7 de mordidas, han pasado. Pero el hecho de que Pedro Sánchez haya 'rehabilitado' al exministro tras su sorpresivo cese en julio de 2021, colocándole en un puesto de salida en la lista por Valencia, les da esperanza. En ese aperitivo de jueves previo a las vacaciones de Navidad en el bar de las Cortes, ambos se enfrentan con guasa a las preguntas mordaces de un camarero sobre cómo han ido las negociaciones con los «siete diputados» de Carles Puigdemont para la investidura ya consumada, para luego entrar en materia seria: preparan su venganza contra Santos Cerdán, al que acusan de haberles robado cientos de miles de euros, y ultiman su 'vendetta' contra Víctor de Aldama, al que culpan de haberlos entregado a la UCO. Y todo ello, mientras fantasean con que Ábalos llegue a Bruselas cobrando un sueldo de dimensiones europeas por no hacer nada.

"Yo tengo dos móviles (con supuestos archivos comprometedores) de Santos. de todas las barbaridades. lo tengo ahí", le confiesa el exportero de prostíbulo al entonces todavía diputado del PSOE. «Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él. y te garantizo, y te garantizo que no. te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él", le dice Koldo a Ábalos.

El ayudante y el exministro muestran su enfado en los audios, porque, explica el exdirigente del PSOE, Cerdán se habría quedado «cuatrociento y pico» (mil) euros de una mordida que los dos comensales consideran que debería estar ya en sus bolsillos. «450.000 que te debe. Y a mí me debe 130, más otros 100, 5.500. o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero. que lo ha hecho delante mía, ¿vale?. Y a mí se me están hinchando los cojones", inste el asistente, que le pide al exministro que le traslade un ultimátum a Santos, quien ya por entonces es el número tres del PSOE y nueva mano derecha de Sánchez. Y le dice a Ábalos que traslade a Cerdán lo siguiente: «Como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a ti y a mí». «a ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas». «Hombre —prosigue el antiguo asesor de Transportes-, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano». Y lanza otra advertencia: «Cómo me joda, yo también sé joder».

Y todavía se puede escuchar un último aviso después de revelarle a Ábalos que Cerdán está «hablando como el culo» del exministro. «O dejan de hablar mal de ti o te juro por Dios que va a la puta calle", llega a amenazar al mismísimo secretario de Organización del PSOE.

A esas alturas, Cerdán es ya la bestia negra del binomio, que tiene otro enemigo íntimo: Víctor de Aldama, al que apodan el 'perro' y al que culpan de que la UCO les siga los pasos. Koldo confiesa a Ábalos que tiene que «buscar una estrategia para joder al perro", pero que con la «situación» que ha vivido en los últimos «seis meses» (con la Guardia Civil tras él) no ha podido ocuparse de esa supuesta venganza contra el conseguidor. «Ahora que tengo una liberación (por entonces Koldo cree tener un pacto con la Fiscalía para archivar su caso), esperaré cuatro meses más». «Con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después (dedicarme) a joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar, y se acabó", promete el asesor.

Y de las 'vendettas' al dinero, su obsesión A estas alturas, y ya defenestrado Ábalos, no hablan de futuras comisiones, sino de cobrar las adjudicaciones amañadas y de buscar nuevas vías de ingresos. «Yo no tengo ya ni para pagar las cuotas de mi hipoteca, qué quieres que te diga", se lamenta Ábalos. Es en ese momento cuando Koldo le recuerda la ensoñación de seguir viviendo de la política pero sin trabajar: que Pedro Sánchez vuelva a ungir a Ábalos y lo sitúe de candidato al Parlamento Europeo en las elecciones que se iban a celebrar siete meses después, en junio de 2024.

"¿Europa? Pues igual", dice Ábalos. «¿Te mandan para allá?", inquiere Koldo. «Sí", responde el exministro. «Pues el presidente o como sea, son 13.000 pavos limpios (al mes), que lo sepas. Te lo digo yo, hazme caso", apunta el exasesor ante la incredulidad de su interlocutor. «Pero te tienen que dar una pequeña comisión", apostilla Ábalos. «Claro, claro, pero vamos, 13.000 pavos limpios. te pagan el viaje, la vuelta, o sea, al bolsillo, mensual durante cinco años». «Claro, el sueldo íntegro", remarca. «Y pasar de todo ya", zanja el exministro hoy imputado, quien parece ver en el sueldo de Bruselas la fórmula para sustituir las comisiones de las constructoras, que ya han dejado de llegar.

