La Guardia Civil desmantela una organización criminal que estafaba con anuncios falsos de venta de coches

Madrid, 16 jun (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a doce personas integrantes de una organización criminal dedicada a estafar mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches en portales de internet de compraventa.

Por el momento, según han informado ambos cuerpos, se han detectado 175 víctimas a las que habrían causado un perjuicio económico de más de 380.000 euros, si bien se trata de identificar a más afectados.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron varias denuncias de estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano. Después de analizar toda la información observaron que existía una organización criminal que llevaba operando desde enero de 2024.

Se dedicaban a publicar anuncios falsos de vehículos de ocasión, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, en páginas de compraventa y plataformas de comercio electrónico con precios muy por debajo del valor real del mercado.

Una vez que las víctimas contactaban con ellos les exigían continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea desde donde les solicitaban una o varias transferencias para la reserva de los coches, así como una fotografía de su DNI con el falso pretexto de formalizar un contrato de compraventa.

A cambio, los estafadores les remitían fotografías de la documentación personal del supuesto vendedor, siendo esta identidad la de otra persona estafada previamente por la organización.

En caso de que no lograsen engañar a las víctimas llegaban a amenazarlas con realizar estafas utilizando sus identidades.

Operaban las 24 horas al día con 69 líneas telefónicas

Para dar más veracidad a la estafa realizaban varias llamadas desde distintos números de teléfono por parte de diferentes personas simulando ser otros departamentos de la misma empresa.

Los investigadores llegaron a detectar hasta 69 líneas telefónicas que operaban las 24 horas del día para dar respuesta rápida a todas las peticiones de los compradores, funcionando como un 'call center'.

Para finalizar la supuesta operación aportaban contratos falsificados que remitían a los compradores suplantando la identidad corporativa de una conocida empresa de compraventa de vehículos.

Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que la organización criminal tenía una estructura piramidal liderada por ocho personas que se encargaban de recaudar el dinero y que estaban asentadas en varias localidades madrileñas.

Bajo su mando existía otro eslabón para gestionar las cuentas bancarias, entregando el dinero fraudulento procedente de las víctimas a cambio de una comisión. Posteriormente movían el dinero por diversas cuentas y, en otras ocasiones, adquirían productos de tecnología y artículos de alta gama como joyas y relojes.

El pasado 20 de mayo se llevó a cabo un dispositivo para la entrada y registro en 13 domicilios de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares (9), Torrejón de Ardoz (1), Anchuelo (2) y Cobeña (1). Como resultado se logró la detención de 12 personas entre las que se encuentran los líderes de este entramado, así como los recolectores de dinero, encargados de monetizar el dinero defraudado mediante disposición en cajeros.

Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los arrestados.

En los registros se incautaron más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM, numerosas tarjetas bancarias, dos patinetes eléctricos, tres réplicas de armas largas, tres pistolas de airsoft y otras armas prohibidas. Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias a nombre de los principales investigados. EFE

