Mañueco plantea en la Ponencia Política del PP que los parados que rechacen «empleos razonables» no cobren subsidio

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los presidentes del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y de Castilla-León, Mañueco, y la eurodiputada Alma Ezcurra, posan con la Torre del Oro al fondo.Diego Lobato

Publicado por Álvaro Soto / Ical Sevilla Creado: Actualizado:

El PP planteará en su próximo congreso que los parados que rechacen «empleos razonables» no tengan derecho a la prestación por desempleo. Aunque no concretó qué tipo de empleos entran en su definición de «razonables", el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó que las personas que rechazan ofertas que se ajustan a su perfil «están devaluando el trabajo de quiénes se están esforzando por encontrar trabajo o aquellos que están trabajando duro por mantener su empleo». «Estamos viendo que hay muchas posibilidades de trabajo y sigue habiendo personas en situación de desempleo", sostuvo el presidente de CyL.

Mañueco, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada del PP Alma Ezcurra, han sido los encargados de redactar la ponencia política que los populares llevarán al congreso del partido, que se celebrará en Madrid entre el 4 y el 6 de julio. En el ámbito económico, los populares también centrarán su discurso en la vivienda. Entre sus propuestas, ampliar el suelo edificable, eliminar burocracia, reducir impuestos, sobre todo para los jóvenes, generar incentivos para que los pisos vacíos se pongan en alquiler con seguridad jurídica y acelerar la construcción de nuevas viviendas para aumentar rápidamente la oferta disponible.

La actualidad política, en cualquier caso, marca las propuestas del PP de cara a su cónclave. Juanma Moreno lamentó que «durante los siete años del sanchismo, el Gobierno ha dividido a los españoles entre buenos y malos para que no puedan dialogar entre ellos». Frente a esta ruptura, el PP apuesta por «la moderación y la convivencia", virtudes que, a su juicio, encarna el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. «Es la única alternativa ética y decente", indicó.

Moreno acusó a Pedro Sánchez de fomentar «una crispación organizada desde el poder» y de generar «corrupción sistemática y abusos». «Necesitamos más que nunca una regeneración democrática porque nunca se había degenerado tanto la política española como durante el 'sanchismo", agregó el presidente de la Junta de Andalucía. «Tenemos que insistir más que nunca en que las instituciones son fundamentales en el equilibrio de una democracia y, por tanto, merecen ser respetada, amparadas y protegidas, cosa que, evidentemente, no ha sucedido en los últimos años", subrayó.

España está en una situación de «caos, decadencia y parálisis", enumeró Moreno, que dijo sentir «vergüenza» por los artículos de la prensa internacional sobre la corrupción. «Nuestro país es mucho más que Sánchez", dijo, antes de reivindicar la Transición, «donde los españoles buscaron puntos de encuentro». «Todo eso ha quedado demolido por el 'sanchismo", enfatizó. En el congreso del partido, los populares propondrán medidas para reforzar la familia, mejorar la educación y plantear oportunidades de futuro para los jóvenes y los niños. La eurodiputada Alma Ezcurra puso el foco en la importancia de la natalidad porque «un país sin niños es un país que se muere", señaló. El PP anunció que su ponencia incluirá medidas que favorezcan que las personas puedan tener «el número de hijos que desean y en el momento que quieran, y que faciliten el progreso personal y profesional, como la congelación de óvulos para las mujeres jóvenes».

El texto de la ponencia endurece el tono respecto a la inmigración irregular. Los populares quieren eliminar las prestaciones de los extranjeros que se encuentren en situación irregular, aunque estén empadronados, porque «la irregularidad no puede generar derechos». Además, anuncian que ligarán la residencia de larga duración «a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas».

Compromiso con la regeneración y el estado de las autonomías

La Ponencia Política del XXI Congreso Nacional del Partido Popular se compromete como alternativa con la regeneración democrática, la igualdad sin privilegios, la defensa de la descentralización en el estado de las autonomías «sin dar marcha atrás» e introduce como «novedad» el derecho a quedarse para combatir la despoblación.

Moreno Bonilla, que recordó que es un texto inicial de su proyecto político que se tendrá que enriquecer con las enmiendas para sintonizar al máximo con las inquietudes de las personas, ahondó en la situación política de «abusos, crispación y degeneración» por los casos de presunta corrupción del PSOE.

«Me da vergüenza leer en la prensa internacional sobre la corrupción sistémica de España, pero España es mucho más que Sánchez», sostuvo, convencido de que el Partido Popular es «amplio, diverso y plural», el que «más se parece a España, donde caben todas las opiniones y sensibilidades».

En la ponencia, reflejan su rechazo a la eliminación del delito de sedición, la reducción de penas a la malversación y la supresión de contrapesos al poder y politización de los órganos constitucionales, explicó Moreno, que apostó por el respeto institucional. «España no merece un Gobierno cercado por la corrupción», aseveró Moreno.

Mañueco, que se centró en la alternativa económica que propone este texto, explicó «la novedosa» propuesta del «derecho a quedarse» donde quieran vivir para lo que hay que reivindicar autovías, la alta velocidad o los servicios públicos. «Los principios del PP son sólidos, con las ideas claras y un líder que sabe lo que hay que hacer en esta época tan convulsa», indicó el presidente de la Junta de CyL, que abordó también la despoblación.