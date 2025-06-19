El juez del 'caso Errejón' escucha mañana a los organizadores de la fiesta donde se produjo la supuesta agresión

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual tomará declaración este viernes a partir de las 11.00 horas a los dos organizadores y a uno de los asistentes a la fiesta en la que supuestamente el exdirigente agredió sexualmente a la actriz Elisa Mouliaá.

El magistrado Adolfo Carretero practicará la testifical de sendos organizadores por videoconferencia, ya que ambos residen actualmente en Australia. Ese mismo viernes, pero a partir de las 11.00 horas, el instructor también escuchará como testigos a los dos taxistas que llevaron a Errejón y Mouliaá la noche de los hechos.

Fue a principios de año cuando el magistrado solicitó a la defensa de Errejón que aportase los justificantes de pago de los taxis y que informase de qué forma solicitó sus servicios, adelantando entonces que llamaría a sus respectivos conductores.

Las últimas novedades en la causa se produjeron el pasado mes de abril, cuando el juez citó a Errejón y a la actriz para que entregasen sus teléfonos móviles a fin de que la Policía Nacional pudiera analizar las conversaciones que ambos mantuvieron. La actriz hizo lo propio, pero el exdiputado prefirió esperar a que la Audiencia Provincial resuelva su recurso.

La acusación popular que ejerce la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada pidió entonces al juez que imputase por desobediencia a Errejón al no entregar su teléfono móvil. El magistrado, sin embargo, desestimó esa petición.

Cabe recordar que tanto Errejón como Mouliaá declararon el pasado 16 de enero ante el magistrado que investiga al exportavoz de Sumar por el presunto delito de agresión sexual del que le acusa la actriz. Ésta, en su declaración, deslizó la posibilidad de que él la drogase aquella noche y aseguró que la tocó sin su consentimiento, actuando de forma "fría".

Errejón, por su parte, confirmó que los hechos que relató Mouliaá ocurrieron pero aseguró que siempre con su consentimiento, sosteniendo que la actriz le habría denunciado para sacar un rédito económico.