El novio de Ayuso pide cuatro años de prisión a Ortiz por revelar su correo

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pidió este jueves al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, le condene a cuatro años de prisión y le inhabilite por un delito de revelación de secretos. Así consta en un escrito en el que también reclama que se suspenda de empleo y sueldo por tres años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. Asimismo, solicita que se le imponga una multa de 108.000 euros. En el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la defensa del novio de Díaz Ayuso le reclama tres años de prisión, dos años de suspensión de empleo e inhabilitación y multa de 36.000 euros. Amador considera que ambos protagonizaron «hechos delictivos» que le causaron un «continuado e incesante daño» en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución». Por ello, solicita que los dos acusados le indemnicen «los perjuicios morales causados» en una cuantía de 300.000 euros. Para la defensa del querellante, García Ortiz y Rodríguez «son responsables civiles directos y subsidiarios": él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria. El escrito de acusación se apoya en que el fiscal general posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto» el teléfono «que usó entre los días 7 y 14 de marzo de 2024", periodo en el que se habría producido la revelación de secretos de su correo con el fiscal que investigó al denunciante por dos delitos fiscales. Para el abogado del denunciante, si el fiscal general no lo ha entregado, pudiendo contener pruebas de su inocencia, es porque «evidentemente» en realidad albergaría «el registro detallado de su actividad delictiva».